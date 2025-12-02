ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी फिर उठा रहे सिर, चुपचाप बना लिए 72 लॉन्च पैड, BSF का खुलासा

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी एकबार फिर अपना सिर उठाने लगे हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI की मदद से आतंकी संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और LoC के पास 72 लॉन्च पैड तैयार किए हैं। इन लॉन्च पैडों को ‘गहराई वाले क्षेत्रों’ में बनाया गया है। इस बात का खुलासा करते हुए BSF के DIG विक्रम कुंवर ने कहा कि सरकार का आदेश मिलने पर हम दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं।