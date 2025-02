Union Budget 2025 : बजट में हेल्थ सेक्टर को बूस्ट, कैंसर सहित 36 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स खत्म

Union Budget 2025 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी घोषणा गंभीर बीमारियों से जुड़ी 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री करने की रही। इसके अलावा, कैंसर मरीजों के लिए सरकार ने कई अन्य सुविधाओं का भी ऐलान किया है।

अब कैंसर का इलाज होगा सस्ता Now cancer treatment will be cheaper कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में मरीजों को महंगी दवाओं का सामना करना पड़ता है। इस बजट में सरकार ने राहत देते हुए घोषणा की है कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटा दी जाएगी। इससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज पहले की तुलना में अधिक किफायती होगा।

6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटकर 5% जहां 36 दवाओं को ड्यूटी फ्री किया गया है, वहीं 6 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे इन दवाओं की कीमतों में कमी आएगी और मरीजों को राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती देने का प्रयास बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है, जिससे देश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके।

बजट 2025 में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। 36 दवाओं को ड्यूटी फ्री करने और कैंसर डे केयर सेंटर खोलने के फैसले से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेंगे और गंभीर बीमारियों के इलाज को सस्ता और सुलभ बनाएंगे।