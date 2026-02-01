‘इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं’…शशि थरूर ने बजट पर दी प्रतिक्रिया

केरल का उदाहरण देते हुए शशि थरूर ने कहा कि राज्य पिछले लगभग 15 वर्षों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की मांग कर रहा है, लेकिन इस बजट में भी कोई घोषणा नहीं हुई। आयुर्वेद के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की बात जरूर कही गई, लेकिन स्थान को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई। थरूर का कहना है कि आयुर्वेद का प्रमुख केंद्र होने के नाते केरल इसके लिए स्वाभाविक विकल्प है, फिर भी कोई वादा नहीं किया गया। केरल का उल्लेख केवल रेयर अर्थ और टर्टल ट्रेल तक सीमित रहा, जबकि नारियल, काजू और मत्स्य पालन जैसे अहम विषयों में भी राज्य का नाम नहीं आया।