Budget 2026: MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ के बजट की घोषणा, छोटे उद्योगों को चैपिंयन बनाने का संकल्प

बजट 2026 में सरकार ने 10000 करोड़ रुपये का नया MSME ग्रोथ फंड बनाने की घोषणा की है, जो उच्च विकास क्षमता वाले छोटे और मध्यम उद्यमों को इक्विटी और दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही Self-Reliant India Fund में 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है। यह फंड पहले से 50000 करोड़ रुपये का है और इसका लक्ष्य माइक्रो एंटरप्राइज को वित्तीय संकट से उबारना है। Government e-Marketplace को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) से जोड़ने की योजना से भुगतान में देरी की समस्या कम होने की उम्मीद है।