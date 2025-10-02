दशहरे के दिन गोधरा में अचानक चलने लगा बुलडोजर, धड़ाधड़ ढाह दिए गए 35 मकान; SP बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत…

गुजरात के गोधरा में विजयादशमी के दिन बुलडोजर एक्शन हुआ। पंचमहल पुलिस ने असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माणों को गिराया। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और लंबे समय से चली आ रही असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम है 2 min read