दशहरे के दिन गोधरा में अचानक चलने लगा बुलडोजर, धड़ाधड़ ढाह दिए गए 35 मकान; SP बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत…

गुजरात के गोधरा में विजयादशमी के दिन बुलडोजर एक्शन हुआ। पंचमहल पुलिस ने असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माणों को गिराया। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और लंबे समय से चली आ रही असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम है

2 min read

अहमदाबाद

image

Mukul Kumar

Oct 02, 2025

विजयादशमी पर गोधरा में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन। (फोटो- IANS)

Bulldozer Action विजयादशमी पर गोधरा में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन हुआ है। पंचमहल पुलिस ने असामाजिक प्रवृत्तियों से जुड़े लोगों के मकानों और अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई की।

पुलिस ने साफ कहा है कि असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक यह दिन खास मायने रखता है और इसी दिन कई वर्षों से चली आ रही असामाजिक प्रभावों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

क्या बोले गोधरा के डीएम?

गोधरा के जिलाधिकारी एनबी मोदी ने बताया कि नागा तलावड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने करीब 35 अवैध अस्थायी और स्थायी ढांचों को ध्वस्त किया जा रहा है।

इस अभियान में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और नगर परिषद की टीम मौके पर मौजूद है और अतिक्रमण विरोधी अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

क्या बोले एसपी?

पंचमहल के एसपी हरेश दुधात ने कहा कि आज विजयादशमी का त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कुल 35 ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है।

एसपी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उनके घरों तक जाकर अभियान जारी रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ हो रही है।

करीब 1,000 पुलिसकर्मी तैनात

एसपी हरेश दुधात ने बताया कि इस अभियान में एमजीबीसीएल, म्युनिसिपलिटी, राजस्व विभाग और आरोग्य विभाग की टीमों के साथ करीब 1,000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जो पूरे बंदोबस्त के साथ कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं।

गोधरा में यह अभियान लंबे समय से हो रहे अवैध कब्जों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इससे इलाके में शांति और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

जनता से की सहयोग की भी अपील

पुलिस अधिकारियों ने जनता से सहयोग की भी अपील की है और कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया में बाधा न डालें और कानून का सम्मान करें।

वहीं, पुलिस ने गोधरा के बी डिवीजन पुलिस थाने पर हुए हमले के आरोपियों को भी चेतावनी दी गई है कि उनको भी जल्द ही ऐसे ही ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा।

