‘गोली किसी और के लिए थी’, सऊदी अरब में दम तोड़ने से पहले पत्नी के लिए छोड़ा आखिरी संदेश

घटना के बाद स्थानीय विधायक जयराम कुमार महतो ने भारतीय दूतावास और झारखंड के राज्यपाल को पत्र लिखकर विजय कुमार महतो की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ की प्रमुख शिखा लाकड़ा ने पुष्टि की है कि सरकार को डुमरी विधायक की ओर से शिकायत मिली है। उन्होंने कहा, उनके शव को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मामले को जांच और स्वदेश वापसी के लिए प्रवासी संरक्षक (रांची) और रियाद स्थित भारतीय दूतावास को भेज दिया गया है।