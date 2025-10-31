‘पीरियड्स आए हैं तो सबूत दिखाओ’: विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारियों को पैड की तस्वीरें दिखाने के लिए किया मजबूर

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, महिलाओं ने कहा, "उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पर अपने गुप्तांगों की तस्वीरें खींचो ताकि मासिक धर्म की पुष्टि हो सके। जब हममें से दो ने निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया, तो हमें गालियाँ दी गईं और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई।" जैसे ही इस चौंकाने वाली घटना की खबर फैली और सुपरवाइजरों को तस्वीरें दिखाई गईं, छात्र संगठनों सहित बाकी महिला कर्मचारियों और छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ घटना की तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए।