पंजाब में बड़ा हादसा, बस पलटने से 6 श्रद्धालुओं की मौत और 21 घायल

इस तरह के सड़क हादसे दुनियाभर में बढ़ रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं इस तरह के हादसों के मामले देखने को मिलते हैं जिस वजह से हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। भारत में भी सड़क हादसों के कई मामले देखने को मिलते हैं और कई प्रयासों के बावजूद इनमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है, जो चिंता का विषय है।