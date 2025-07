बिहार में अपराधियों के निशाने पर बिजनेसमैन! पटना बनी हिंसा की राजधानी, गोपाल खेमका के मर्डर पर लोग बोले- जंगलराज पार्ट 2 आ गया!

Businessman Gopal Khemka Murdered in Patna: बिहार की राजधानी पटना में कल देर रात एक बहुत बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। 7 साल पहले उनके बेटे गुंजन खेमका (Gopal Khemka's son Gunjan Khemka Murdered in 2018) का भी मर्डर ​हुआ था। बिहार में हत्याओं के चल रहे इस दौर को देखते हुए वर्ष 2012 में रिलीज हुई एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs of Wasseypur) को लोग याद करने लगे हैं। इस फिल्म के कुछ डायलॉग बेहद पॉपुलर हुए। उनमें से दो डायलॉग का जिक्र यहां करना चाहूंगा। एक डायलॉग था-पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि सब धुआं, धुआं हो जाएगा। दूसरा डायलॉग था- यहां कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपना इज्जत बचाता है। यह फिल्म 1990 के धनबाद स्थित वासेपुर इलाके में माफियाओं के टकराहट की कहानी पर आधारित है।