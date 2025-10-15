Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

उपचुनाव: बीजेपी ने मुस्लिम पर जताया भरोसा, इस सीट से दिया टिकट

BJP Candidate List: भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 15, 2025

Bharatiya Janata Party

भारतीय जनता पार्टी (Photo-ANI)

BJP Candidate List: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। इस बीच बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए है। बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना की 5 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को परिणाम जारी किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में इनको मिला टिकट

भगवा पार्टी ने जम्मू-कश्मीर की दो अहम सीटों पर नए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बड़गाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया है तो नगरौटा सीट से देवयानी राणा को मैदान में उतारा गया है। पार्टी के मुताबिक, ये दोनों उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली हैं। मोहसिन और राणा क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

झारखंड में बाबूलाल सोरेन

झारखंड के घाटशिला (अनुसूचित जनजाति आरक्षित) सीट पर होने वाले उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। सोनेन की स्थानीय समाज में अच्छी पकड़ है।

ओडिशा, तेलंगाना

ओडिशा की नुआपाड़ा सीट से बीजेपी ने जय धोलकिया को उम्मीदवार बनाया है। धोलकिया की बात करें तो लंबे समय से ओडिशा बीजेपी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, तेलंगाना के जुबली हिल्स सीट से लंकला दीपक रेड्डी को टिकट दिया है। दीपक रेड्डी राज्य के जाने-माने कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान स्थानीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किया है। माना जा रहा है कि इन उपचुनावों के लिए पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत देना चाहती है।

Published on:

15 Oct 2025 04:26 pm

Hindi News / National News / उपचुनाव: बीजेपी ने मुस्लिम पर जताया भरोसा, इस सीट से दिया टिकट

