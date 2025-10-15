उपचुनाव: बीजेपी ने मुस्लिम पर जताया भरोसा, इस सीट से दिया टिकट

BJP Candidate List: बिहार में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। इस बीच बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए है। बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना की 5 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को परिणाम जारी किया जाएगा।