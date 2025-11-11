Bypoll 2025: 8 विधानसभा सीटों पर हो रहा मतदान, मिजोरम में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग

8 सीटों पर हो रहा उपचुनाव (Photo-IANS)
Bypoll 2025: देश के 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव चल रहे हैं। ये सीटें अलग- अलग कारणों के चलते खाली हुई हैं- कहीं विधायक के इस्तीफा देने से, कहीं विधायक के निधन से, तो कहीं अयोग्यता से। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक चलेगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के साथ वेब कास्टिंग भी चल रही है।
जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीटों पर मतदान जारी हैं, वहीं राजस्थान में अंता सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डम्पा और ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं।
|राज्य
|सीट
|जम्मू कश्मीर
|बडगाम और नगरोटा
|राजस्थान
|अंता
|झारखंड
|घाटशिला
|तेलंगाना
|जुबली हिल्स
|पंजाब
|तरन तारन
|मिजोरम
|डम्पा
|ओडिशा
|नुआपाड़ा
जम्मू कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई। 2024 के विधानसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक ही सीट अपने पास रख सकता है। इसके कारण उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट से उपचुनाव में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोपहर तीन बजे तक 42.64% वोटिंग दर्ज की गई है।
जम्मू कश्मीर की नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेन्द्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई थी। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी की देवयानी राणा, नेशनल कॉनफ्रेंस की शमीम बेगम और पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह के बीच माना जा रहा है। तीन बजे तक 65.14% मतदाताओं ने वोट डाले हैं।
राजस्थान की अंता विधानसभा सीट बीजेपी के विधायक कंवर लाल मीणा को अयोग्य ठहराने की वजह से खाली हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कंवर लाल मीणा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी साबित होने के बाद उन्हें विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस सीट पर मुख्य लड़ाई बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच है। तीन बजे तक 64.68% लोग वोट डाल चुके हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के विधायक और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई थी। इस सीट से चुनाव के लिए कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला जेएमएम के दिवंगत विधायक के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे) के बीच माना जा रहा है। इस सीट पर 3 बजे तक 69.07% लोगों ने वोट डाले हैं।
यह विधानसभा सीट भारत राष्ट्र समिति के विधायक मंगती गोपीनाथ के निधन के कारण खाली हुई थी। मंगती गोपीनाथ 2014, 2018, और 2023 में लगातार तीन बार विधायक बने थे। इस सीट पर कांग्रेस ने वी. नवीन यादव, भारत राष्ट्र समिति ने मगांती सुनीता गोपीनाथ और बीजेपी ने लंकाला दीपक रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। यहां तीन बजे तक 40.20% मतदान हुआ।
डॉ. कश्मीर सिंह सोहल ने इस सीट पर 2022 में जीत हासिल की थी, लेकिन जून 2025 में उनका निधन हो गया। इस वजह से यह सीट खाली हुई। कश्मीर सिंह आम आदमी पार्टी के विधायक थे। इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी सुखविंदर कौर, बीजेपी से हरजीत सिंह संधू और AAP प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू है। यहां तीन बजे तक 48.84% लोग वोट डाल चुके हैं।
यह विधानसभा सीट मिजो नेशनल फ्रंट के विधायक ललरिटलुआंगा के निधन के बैद खाली हुई। इस सीट से अच्छी भागीदारी दिखी और दोपहर तीन बजे तक 75.15% वोट दर्ज हुए हैं। ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट ने वनलालसैलोवा को टिकट दिया है। वहीं मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) ने डॉ. आर. लालथंगलियाना को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने जॉन रोटलुआंगलियाना को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने लालमिंगथांगा को मैदान में उतारा है।
बीजू जनता दल के विधायक और पूर्व मंत्री राजेन्द्र ढोलकिया ने नुआपाड़ा सीट से चार बार जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई। बीजेपी ने दिवंगत राजेन्द्र के बेटे जय ढोलकिया को उम्मीदवार बनाया है। इस क्षेत्र में 65.56% मतदान दर्ज हुए।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग