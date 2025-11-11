Bypoll 2025: 8 विधानसभा सीटों पर हो रहा मतदान, मिजोरम में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट बीजेपी के विधायक कंवर लाल मीणा को अयोग्य ठहराने की वजह से खाली हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कंवर लाल मीणा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी साबित होने के बाद उन्हें विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस सीट पर मुख्य लड़ाई बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच है। तीन बजे तक 64.68% लोग वोट डाल चुके हैं।