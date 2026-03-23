सुवेंदु अधिकारी को FIR में दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में दो चरणों में होंगे। चुनाव आयोग ने 15 मार्च 2026 को शेड्यूल घोषित किया, जिसमें पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को बाकी 142 सीटों पर मतदान होगा। कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और सभी चरणों की मतगणना एक साथ 4 मई 2026 को होगी। इस चुनाव में TMC और BJP के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा साथ ही अन्य दल भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं।