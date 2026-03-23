BSEB Inter Result 2026: लड़कियां फिर रही आगे, कॉमर्स में अदिति ने किया टॉप

कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं में सबसे आगे रही अदिति कुमारी (पटना), जिन्होंने 480 अंकों के साथ रैंक 1 प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर माही कुमारी (पटना) रहीं, जिन्होंने 476 अंक हासिल किए। तीसरे नंबर पर निशिका श्री (पटना) ने 475 अंकों के साथ जगह बनाई। वहीं चौथे स्थान पर दो छात्राएं दो छात्रों ने मानवी कुमारी (वैशाली) और श्रेया कुमारी (नवादा), दोनों ने 474 अंक प्राप्त किए। ये सभी टॉपर्स पटना और आसपास के जिलों से हैं, जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में शानदार प्रदर्शन किया है।