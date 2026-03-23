Iran–Israel War: PM मोदी बोले- सरकार के पास ऊर्जा के पर्याप्त भंडार

PM Modi(Image-ANI)
Iran–Israel War: ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से होने वाली गैस-तेल की सप्लाई बाधित हुई है। है। इस युद्ध की वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में उपजे ऊर्जा संकट के मामले पर पीएम मोदी ने लोकसभा में अहम जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा है। भारत के करीब 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। वहां समुद्री जहाजों पर बहुत से भारतीय काम करते हैं।
इसलिए आवश्यक है कि भारत की संसद से एक मत दुनिया में जाए। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारतीय लोगों को मदद दी जा रही है। मैंने भी दो राष्ट्राध्यक्षों से इसके बारे में बात की है। दुर्भाग्य से इस युद्ध की वजह से कुछ लोगों की मौत है और कुछ लोग घायल हैं। विदेशों में हमारे जितने भी मिशन हैं। वह हमारे नागरिकों की मदद कर रहे हैं।
विदेश में फंसें हमारे लोगों की मदद के लिए भारत में 24 घंटे हेल्पलाइन जारी की गई है। अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से 1000 से अधिक छात्र लौटे हैं। इसमें से अधिकतक मेडिकल के छात्र हैं। बच्चों की पढ़ाई निर्वात चलती रहे। इसके लिए CBSE उचित कदम उठा रही है, फर्टिलाइजर और तेल जैसी चीजें होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से भारत आती हैं। जरूरत की 60 फीसदी सप्लाई आयात करता है। होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बाधित होने से भारत पर असर हुआ है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त तेल के भंडार हैं। देश की रिफाइनरियों के पास ऊपलब्ध भंडार अलग हैं।
(नोट-खबर अपडेट की जा रही है)
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