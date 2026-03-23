Iran–Israel War: PM मोदी बोले- सरकार के पास ऊर्जा के पर्याप्त भंडार

विदेश में फंसें हमारे लोगों की मदद के लिए भारत में 24 घंटे हेल्पलाइन जारी की गई है। अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से 1000 से अधिक छात्र लौटे हैं। इसमें से अधिकतक मेडिकल के छात्र हैं। बच्चों की पढ़ाई निर्वात चलती रहे। इसके लिए CBSE उचित कदम उठा रही है, फर्टिलाइजर और तेल जैसी चीजें होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से भारत आती हैं। जरूरत की 60 फीसदी सप्लाई आयात करता है। होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बाधित होने से भारत पर असर हुआ है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त तेल के भंडार हैं। देश की रिफाइनरियों के पास ऊपलब्ध भंडार अलग हैं।