‘ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा…’ इजरायली PM के दावे से हड़कंप

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग जारी है। इस संघर्ष के बीच बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के विषय में चौंकाने वाला दावा किया है। नेतन्याहू ने ईरान को दुनिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी वजह भी बताई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को दुनियाभर के नेताओं से अपील की कि वे ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के युद्ध प्रयासों में शामिल हों। उन्होंने इजरायली क्षेत्र पर हाल ही में हुए हमलों का हवाला देते हुए कहा कि ये हमले एक बढ़ते वैश्विक खतरे का सबूत हैं। इजरायल के अराद में ईरान द्वारा किए गए एक मिसाइल हमले का उदाहरण दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान न केवल इजरायल के लिए, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है।