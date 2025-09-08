तेजस्वी की पत्नी को ‘जर्सी गाय’ बताने का मामला, RJD नेताओं ने अब PM मोदी का नाम लेकर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान!

राजद के पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव का एक वीडियो रविवार को वायरल हुआ था। जिसमें उन्हें एक मंच से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को लेकर विवादित बयान देते हुए सुना गया। राज बल्लभ यादव ने तेजस्वी की पत्नी को 'जर्सी गाय' कह दिया था। हालांकि, अब तक वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है।