Raksha Bandhan 2025: शाम या रात में भी बांध सकते हैं राखी? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

बहनें दोपहर 2:23 बजे तक अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। उस दिन बहनों को राखी बांधने के लिए साढ़े 8 घंटे से अधिक का समय मिलेगा। इस बीच, वह कभी भी राखी बांध सकती हैं। बता दें कि दोपहर के बाद शुभ मुहूर्त नहीं है, ऐसे में बहनों को शाम या रात के समय राखी बांधने से बचना चाहिए।