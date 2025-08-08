8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

Raksha Bandhan 2025: शाम या रात में भी बांध सकते हैं राखी? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

इस साल 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस बार भद्रा नहीं है, जिससे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 बजे से ही शुरू हो जाएगा। सावन महीने की विदाई भी हो जाएगी।

भारत

Mukul Kumar

Aug 08, 2025

रक्षाबंधन का त्योहर। (फोटो- AI)

इस साल 9 अगस्त यानी कि शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के साथ ही सावन महीने की विदाई हो जाएगी और भादो मास शुरू हो जायेगा।

रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार, भद्रा नहीं रहने वाली है। 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 बजे से ही शुरू हो जा रहा है।

इस समय से शुरू हो रहा है शुभ मुहूर्त

बहनें दोपहर 2:23 बजे तक अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। उस दिन बहनों को राखी बांधने के लिए साढ़े 8 घंटे से अधिक का समय मिलेगा। इस बीच, वह कभी भी राखी बांध सकती हैं। बता दें कि दोपहर के बाद शुभ मुहूर्त नहीं है, ऐसे में बहनों को शाम या रात के समय राखी बांधने से बचना चाहिए।

अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं कि रात के समय भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइये हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, राखी बांधने में सुबह, दिन और रात से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब है कि बहनें रात को भी राखी बांध सकती हैं। इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा।

ज्योतिषाचार्य की मानें तो भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि राखी बांधते वक्त भद्रा का साया ना हो। ऐसा माना जाता है कि भद्रा के समय भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, राखी बांधते वक्त शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में राखी बांधने के अपने फायदे हैं। इससे भाई के भाग्यों का उदय होता है। इसके अलावा, बहन की भी हर मनोकामना पूरी होती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Raksha Bandhan 2025

Published on:

08 Aug 2025 02:39 pm

Hindi News / National News / Raksha Bandhan 2025: शाम या रात में भी बांध सकते हैं राखी? जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

ट्रेंडिंग वीडियो

