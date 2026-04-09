कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए चेतावनी, 21 दिनों में दस्तावेज जमा करने का आदेश

23 मार्च को कनाडा की संसद में पेश इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम रिफॉर्म्स रिपोर्ट में फ्रॉड और गैर-अनुपालन के कई मामले सामने आए, और ऑडिटर जनरल केरेन होगन ने कहा कि विभाग को कार्यक्रम की विश्वसनीयता से जुड़ी चिंताओं को तुरंत और प्रभावी तरीके से संबोधित करना चाहिए। IRCC के नोटिस में छात्रों से कहा गया है कि उन्हें 21 दिनों के भीतर DLI (Designated Learning Institution) से आधिकारिक नामांकन सत्यापन पत्र, वर्तमान और पिछले सभी संस्थानों के ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट्स और अन्य प्रासंगिक अनुपालन दस्तावेज जमा करने होंगे।