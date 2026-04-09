‘TMC के पाप का घड़ा अब भर चुका है’: बंगाल चुनाव से पहले PM मोदी ने ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती

आसनसोल में पीएम मोदी की रैली
PM Modi Asansol Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक बार ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि केवल भाजपा-एनडीए सरकार ही आसनसोल की औद्योगिक शक्ति को बहाल कर सकती है और माफिया शासन से मुक्ति दिला सकती है। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार को निर्दयी बताया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। यह चुनाव आसनसोल की पुरानी औद्योगिक शक्ति को बहाल करने का है। यह चुनाव माफिया शासन से मुक्ति पाने का है। केवल भाजपा-एनडीए सरकार ही इस कार्य को पूरा कर सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, वामपंथी दलों और टीएमसी सहित लगातार सरकारों के शासनकाल में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर भरोसा करने की कोशिश की है। लेकिन सभी पार्टियों ने बंगाल की जनता को धोखा दिया है, उनके सपनों को चूर-चूर कर दिया है और उनके भविष्य को रौंद डाला है। इसीलिए अब लोग सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। बंगाल की जनता अब कार्यों और रिकॉर्ड के आधार पर फैसला करना चाहती है। बंगाल के विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का सबसे मजबूत रिकॉर्ड सिर्फ भाजपा के पास है।
क्षेत्र की आर्थिक गिरावट पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि आसनसोल कोयला पट्टी का एक विशाल क्षेत्र है, फिर भी टीएमसी शासन के तहत, इस पूरे व्यापार पर गिरोहों का कब्जा है। कोयले की कालाबाजारी, कोयला माफिया, रेत माफिया और भूमि माफिया- ये सभी तत्व इस पूरे क्षेत्र पर भारी बोझ बन गए हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को अपने घर छोड़कर अन्यत्र पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यही पूरे बंगाल राज्य की दुर्दशा है।
बंगाल की आर्थिक बदहाली पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा भारत 144 करोड़ नागरिकों का एक परिवार है, जिसमें विभिन्न राज्य इस परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन राज्यों की आय जितनी अधिक होगी, इस विशाल राष्ट्रीय परिवार की सामूहिक आय उतनी ही अधिक होगी। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, तब यदि भारत की कुल राष्ट्रीय आय 100 रुपये थी, तो अकेले बंगाल का योगदान 11 या 12 रुपये था। हालांकि, यहां कांग्रेस और वाम मोर्चे की लगातार सरकारों ने सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2011 में, जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब तक राष्ट्रीय आय में बंगाल का हिस्सा घटकर मात्र 6 रुपये रह गया था।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आपने टीएमसी पर भरोसा जताया था, यह मानते हुए कि वे स्थिति को सुधारेंगे, लेकिन टीएमसी ने बंगाल की जनता के प्रति क्रूरता और निर्दयता की हर सीमा पार कर दी है। आम बंगाली की आमदनी लगातार घट रही है, जबकि टीएमसी विधायकों, मंत्रियों और टीएमसी सिंडिकेट के बंगले बड़े होते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है। अब बंगाल की जनता बदलाव चाहती है।
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