‘TMC के पाप का घड़ा अब भर चुका है’: बंगाल चुनाव से पहले PM मोदी ने ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती

बंगाल की आर्थिक बदहाली पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा भारत 144 करोड़ नागरिकों का एक परिवार है, जिसमें विभिन्न राज्य इस परिवार के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन राज्यों की आय जितनी अधिक होगी, इस विशाल राष्ट्रीय परिवार की सामूहिक आय उतनी ही अधिक होगी। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, तब यदि भारत की कुल राष्ट्रीय आय 100 रुपये थी, तो अकेले बंगाल का योगदान 11 या 12 रुपये था। हालांकि, यहां कांग्रेस और वाम मोर्चे की लगातार सरकारों ने सब कुछ पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2011 में, जब आपने टीएमसी को मौका दिया, तब तक राष्ट्रीय आय में बंगाल का हिस्सा घटकर मात्र 6 रुपये रह गया था।