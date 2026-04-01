ईरान से तनाव के बीच भारत के लिए इजराइल का बड़ा बयान, कहा- इंडिया का साथ मिलने से हौसला बढ़ा

भारत हमेशा से डी-एस्केलेशन, बातचीत और कूटनीति पर जोर देता आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और व्यापार की आवाजाही बिना किसी रुकावट के चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का ऊर्जा सप्लाई और व्यापार प्रभावित होता है। भारत ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में यह विकास यूक्रेन में शांति के प्रयासों को भी बढ़ावा दे सकता है।