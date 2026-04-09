नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर! TMC उम्मीदवार पवित्र कर पर चुनाव आयोग की FIR; क्या रद्द होगी उम्मीदवारी?

गौरतलब है कि अगर कोई राजनीतिक नेता पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रहा है और वह पहले किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से जन प्रतिनिधि रह चुका है, तो उसे उस पद से इस्तीफा देना होता है। सुवेंदु अधिकारी की शिकायत के आधार पर, चुनाव आयोग तुरंत हरकत में आया और पवित्र कर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा। वोटों के नतीजे 4 मई को पता चलेंगे।