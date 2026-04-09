9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हम चुन-चुनकर मारेंगे!’ लेबनान में तबाही के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी धमकी

Israel Lebanon Conflict: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हिजबुल्लाह को खुली चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह पर 'जहां भी जरूरी होगा' हमला करता रहेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Apr 09, 2026

Benjamin Netanyahu

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू

Benjamin Netanyahu Warning Hezbollah: लेबनान में तबाही मचाने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को फिर से धमकी दी है। इजरायली पीएम ने कहा कि लेबनान भर में किए गए कई तीव्र और घातक हमलों के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को जारी रखेगा। आक्रमण के निरंतर पैमाने पर जोर देते प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X पर अपने निजी अकाउंट खाते के जरिए कहा कि सेना बल, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ हिजबुल्लाह पर हमला करना जारी रखे हुए है।

'नहीं रुकेगा इजरायल'

बता दें कि ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब इजराइल इस समूह की क्षमताओं को कमज़ोर करने के अपने अभियान को तेज कर रहा है और नेतन्याहू ने चल रहे हवाई हमलों के पीछे की प्रेरणा को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट है, जो कोई भी इजराइली नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। उन्होंने सैन्य कार्रवाई को सीधे जनता की सुरक्षा से जोड़ा।

हिजबुल्लाह पर 'जहां मर्जी' वहां हमला करेंगे

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि भौगोलिक सीमाएं हवाई अभियान को सीमित नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि सेना जरूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगी, जिससे संकेत मिलता है कि अभियान व्यापक बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इन हमलों का अंतिम उद्देश्य विस्थापित नागरिकों की सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि इजराइल के उत्तरी भाग के निवासियों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं कर दी जाती।

इजरायल के अभियान से सीजफायर पर खतरा

हालांकि, लेबनान में इजरायल के जारी अभियान ने अस्थायी युद्धविराम को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने अमेरिका-इजरायल पक्ष पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इन घटनाक्रमों के जवाब में, तेहरान ने इस सप्ताहांत इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से हटने की धमकी दी है।

ईरान ने लताया इजरायल पर ये गंभीर आरोप

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, जो पाकिस्तान में होने वाली वार्ता के लिए तेहरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, ने इजरायली पक्ष पर 10-सूत्री प्रस्ताव के तीन प्रमुख खंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस पर आगे की बातचीत शुरू करने के लिए अस्थायी युद्धविराम पर शुरू में सहमति बनी थी। गालिबफ ने अमेरिका और इजराइल पर जिन तीन धाराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है, उनमें लेबनान में युद्धविराम का उल्लंघन, ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार करना शामिल है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

09 Apr 2026 06:40 pm

Published on:

09 Apr 2026 06:26 pm

Hindi News / World / ‘हम चुन-चुनकर मारेंगे!’ लेबनान में तबाही के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दुनिया पर मंडराया सुपर एल नीनो का खतरा! 2026 में टूट सकते हैं गर्मी के सारे रिकॉर्ड, NOAA ने जारी की बड़ी चेतावनी

Super El Niño 2026
विदेश

युद्ध विराम उल्लंघन के दावे के बाद ईरान का बड़ा बयान, कहा-अपने वादे का सम्मान करता है तेहरान

Iran Deputy FM Saeed Khatibzadeh on iran us ceasefire.
विदेश

‘लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे’, इजराइली हमले के बाद ईरान की बड़ी घोषणा, अमेरिका को लेकर भी जारी किया बयान

Iran's President Masoud Pezeshkian
विदेश

ईरान ने जारी किया हॉर्मुज स्ट्रेट का नया नक्शा, जहाजों को दी बारूदी सुरंगों से बचने की चेतावनी

hormuz strait
विदेश

युद्ध विराम के बाद इजरायल ने तेल और नेचुरल गैस कंपनियों को जारी किया नया ऑर्डर, क्या कहा

Benjamin Netanyahu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.