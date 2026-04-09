‘हम चुन-चुनकर मारेंगे!’ लेबनान में तबाही के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी धमकी

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, जो पाकिस्तान में होने वाली वार्ता के लिए तेहरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, ने इजरायली पक्ष पर 10-सूत्री प्रस्ताव के तीन प्रमुख खंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस पर आगे की बातचीत शुरू करने के लिए अस्थायी युद्धविराम पर शुरू में सहमति बनी थी। गालिबफ ने अमेरिका और इजराइल पर जिन तीन धाराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है, उनमें लेबनान में युद्धविराम का उल्लंघन, ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार करना शामिल है।