‘हम चुन-चुनकर मारेंगे!’ लेबनान में तबाही के बाद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी धमकी

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
Benjamin Netanyahu Warning Hezbollah: लेबनान में तबाही मचाने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को फिर से धमकी दी है। इजरायली पीएम ने कहा कि लेबनान भर में किए गए कई तीव्र और घातक हमलों के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को जारी रखेगा। आक्रमण के निरंतर पैमाने पर जोर देते प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X पर अपने निजी अकाउंट खाते के जरिए कहा कि सेना बल, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ हिजबुल्लाह पर हमला करना जारी रखे हुए है।
बता दें कि ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब इजराइल इस समूह की क्षमताओं को कमज़ोर करने के अपने अभियान को तेज कर रहा है और नेतन्याहू ने चल रहे हवाई हमलों के पीछे की प्रेरणा को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट है, जो कोई भी इजराइली नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। उन्होंने सैन्य कार्रवाई को सीधे जनता की सुरक्षा से जोड़ा।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि भौगोलिक सीमाएं हवाई अभियान को सीमित नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि सेना जरूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगी, जिससे संकेत मिलता है कि अभियान व्यापक बना रहेगा। उन्होंने कहा कि इन हमलों का अंतिम उद्देश्य विस्थापित नागरिकों की सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि इजराइल के उत्तरी भाग के निवासियों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं कर दी जाती।
हालांकि, लेबनान में इजरायल के जारी अभियान ने अस्थायी युद्धविराम को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने अमेरिका-इजरायल पक्ष पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इन घटनाक्रमों के जवाब में, तेहरान ने इस सप्ताहांत इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से हटने की धमकी दी है।
ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, जो पाकिस्तान में होने वाली वार्ता के लिए तेहरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, ने इजरायली पक्ष पर 10-सूत्री प्रस्ताव के तीन प्रमुख खंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस पर आगे की बातचीत शुरू करने के लिए अस्थायी युद्धविराम पर शुरू में सहमति बनी थी। गालिबफ ने अमेरिका और इजराइल पर जिन तीन धाराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है, उनमें लेबनान में युद्धविराम का उल्लंघन, ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार करना शामिल है।
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