SIR in West Bengal: बाहर हुए 57% वोटर्स 10 जिलों के, यहां टीएमसी 110 और बीजेपी 51 सीटें जीती थीं

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 थोड़ा अलग है। राज्य के करीब दस फीसदी मतदाता इस बार चुनाव से बाहर रहेंगे। 7 अप्रैल की देर रात चुनाव आयोग ने बताया कि 27,16,393 मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) में नहीं रहेंगे। करीब 60 लाख मतदाता (जो चुनाव आयोग के अनुसार गैर हाजिर, मृत या दूसरी जगह जा चुके हैं) पहले ही सूची से बाहर किए जा चुके हैं। ऐसा मतदाता सूची को 'शुद्ध' करने के लिए की गई प्रक्रिया विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के परिणामस्वरूप हुआ है। SIR इस बार राज्य विधानसभा में बड़ा चुनावी मुद्दा भी है और इस प्रक्रिया से कई सवाल भी खड़े हुए हैं।