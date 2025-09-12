भाजपा और माकपा नेताओं से क्या सीखा- टीएमसी सांसद ने लिख कर दुनिया को बताया

टीएमसी सांसद ने बताया है कि तिरुचि सिवा समलैंगिकों के अधिकार से जुड़ा एक निजी बिल लाने पर अड़े थे। सत्ता पक्ष ने बिल वापस लेने के लिए उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने मत विभाजन की मांग रख दी। इसके बाद जेटली ने सदन में कहा कि यह बिल सदन की भावना प्रकट करता है और सदन ध्वनि मत से इस भावना का समर्थन करेगा। तब 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सांसद द्वारा लाया गया निजी विधेयक पारित हुआ था।