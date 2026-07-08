Nijjar Case: निज्जर मामले पर कनाडा की जांच, भारतीय अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी नहीं मिलने की बात

Nijjar case latest news
Canada Nijjar investigation: विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने और देश के शीर्ष नेतृत्व पर कीचड़ उछालने की अंतरराष्ट्रीय साजिश आखिरकार बेनकाब हो गई है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में साल 2023 में हुई खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई अधिकारियों (RCMP) ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अपराध से भारत सरकार या उसके किसी भी अधिकारी का कोई संबंध नहीं है।
इस खुलासे ने उन विपक्षी नेताओं और ताकतों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिन्होंने बिना किसी सबूत के भारत के गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय राजनयिकों को इस विवाद में घसीटकर देश की छवि को वैश्विक स्तर पर ठेस पहुंचाई थी।
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