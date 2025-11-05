बिहार में इस बार कौन-कौन जेल से लड़ रहा चुनाव? पहले किन नेताओं को जेल से मिल चुकी है जीत, कौन हारा?

मोहम्मद शहाबुद्दीन- बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने 23 साल की उम्र में ही जेल से अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने 1990 में विधानसभा चुनाव जीता और सिवान उनका किला बन गया। बाद में 2004 में भी उन्होंने जेल से ही सिवान सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें जीत दर्ज की थी। वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे।