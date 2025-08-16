CBI के हाथ लगी बड़ी सफलता, 26 साल बाद पकड़ा हत्या का फरार आरोपी

सीबीआई ने आरोपी की तलाश में उसके मूल गांव, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छानबीन शुरू की और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया। तकनीकी साक्ष्यों और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई ने दिलशाद के नए पासपोर्ट का पता लगाया और दूसरा लुकआउट सर्कुलर जारी किया। आखिरकार, 11 अगस्त 2025 को उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय पकड़ा गया, जब वह मदीना से जेद्दा होते हुए नई दिल्ली पहुंचा। गिरफ्तारी के समय वह एक फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था।