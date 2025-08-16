CBI के हाथ लगी बड़ी सफलता, 26 साल बाद पकड़ा हत्या का फरार आरोपी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 साल से फरार हत्या के आरोपी मोहम्मद दिलशाद को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 52 वर्षीय दिलशाद पर अक्टूबर 1999 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपने कार्यस्थल पर एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। हत्या के बाद वह भारत भाग आया था और तब से फरारी काट रहा था।
सीबीआई को यह मामला अप्रैल 2022 में सऊदी अरब के अधिकारियों के अनुरोध पर सौंपा गया था। जांच में पता चला कि दिलशाद उस समय रियाद में हेवी मोटर मैकेनिक और सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। हत्या की वारदात के बाद वह फरार हो गया और अपनी पहचान छिपाने के लिए बार-बार पासपोर्ट और दस्तावेज बदलता रहा। उसने धोखाधड़ी से नई पहचान बनाई और कतर, कुवैत, और सऊदी अरब जैसे देशों में यात्राएं की।
सीबीआई ने आरोपी की तलाश में उसके मूल गांव, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छानबीन शुरू की और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया। तकनीकी साक्ष्यों और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई ने दिलशाद के नए पासपोर्ट का पता लगाया और दूसरा लुकआउट सर्कुलर जारी किया। आखिरकार, 11 अगस्त 2025 को उसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय पकड़ा गया, जब वह मदीना से जेद्दा होते हुए नई दिल्ली पहुंचा। गिरफ्तारी के समय वह एक फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था।
वर्तमान में मदीना की एक कंपनी में हेवी व्हीकल मैकेनिक के रूप में कार्यरत दिलशाद को 14 अगस्त 2025 को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने बताया कि इस मामले की जांच अभी भी जारी है।