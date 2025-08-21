कांस्टेबल को प्रताड़ित करने का मामला, जम्मू-कश्मीर के 6 पुलिसकर्मी अरेस्ट; पत्नी ने कहा- पति के प्राइवेट पार्ट को…

सीबीआई ने मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। पीड़ित की पत्नी ने एक लिखित शिकायत में बताया था कि 20 फरवरी, 2023 को जेआईसी, कुपवाड़ा में हिरासत में लिए जाने के बाद से उसके पति को कैसी-कैसी यातनाएं झेलनी पड़ीं।