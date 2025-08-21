Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

कांस्टेबल को प्रताड़ित करने का मामला, जम्मू-कश्मीर के 6 पुलिसकर्मी अरेस्ट; पत्नी ने कहा- पति के प्राइवेट पार्ट को…

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जम्मू-कश्मीर के 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर एक कांस्टेबल को हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और अन्य शामिल हैं। कोर्ट ने पीड़ित कांस्टेबल को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है

भारत

Mukul Kumar

Aug 21, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की है। उसने एक कांस्टेबल को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोप में दो अधिकारियों समेत जम्मू-कश्मीर के छह पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक पुलिस उपाधीक्षक (डिप्टी एसपी) और एक इंस्पेक्टर के अलावा एक पुलिस कांस्टेबल को हिरासत में प्रताड़ित करने वालों में दो नागरिक भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को सीबीआई को जम्मू-कश्मीर में एक पुलिस कांस्टेबल को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन को कांस्टेबल को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अवैध हिरासत के दौरान कांस्टेबल को गंभीर चोटें आईं. उनके प्राइवेट पर हमला किया गया, साथ ही जख्मों पर काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, बिजली के झटके देकर कांस्टेबल के साथ हिरासत में अमानवीय व्यवहार किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला इस न्यायालय की अंतरात्मा को बहुत झकझोर देने वाला है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन न केवल स्पष्ट है, बल्कि गंभीर भी है।

इन पुलिसकर्मियों की हुई पहचान

सीबीआई ने इस मामले में छह पुलिसकर्मियों की पहचान की थी, जिनमें कुपवाड़ा के उप-पुलिस अधीक्षक एजाज अहमद नायको, उप-निरीक्षक (एसआई) रियाज अहमद, जहांगीर अहमद, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद यूनिस और शाकिर अहमद शामिल थे। ये सभी पुलिसकर्मी संयुक्त पूछताछ केंद्र (जेआईसी), कुपवाड़ा में तैनात थे।

सीबीआई ने मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। पीड़ित की पत्नी ने एक लिखित शिकायत में बताया था कि 20 फरवरी, 2023 को जेआईसी, कुपवाड़ा में हिरासत में लिए जाने के बाद से उसके पति को कैसी-कैसी यातनाएं झेलनी पड़ीं।

उसने कहा कि कुपवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मेरे पति को प्रभारी उप-पुलिस अधीक्षक नायको और एसआई रियाज को सौंप दिया, जिन्होंने मेरे पति को छह दिनों तक केंद्र में रखा और उन्हें गंभीर यातनाएं दीं, जिससे वे मर गए।

छह दिनों तक कांस्टेबल को टॉर्चर करते रहे अधिकारी

पत्नी ने यह भी दावा किया कि पुलिस अधिकारी उसके पति खुर्शीद को अधमरी हालत में किसी जगह पर छोड़ गए थे। लेकिन आस-पास के लोगों के शोर-शराबे के कारण पुलिस अधिकारियों को उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उसने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उसके पति को छह दिनों तक बुरी तरह प्रताड़ित किया। यहां तक कि उनके गुप्तांग काट दिए गए, इसके अलावा उसके गुप्तांग में छह दिनों तक लगातार लोहे की छड़ें डाली गईं। इसके अलावा, उसके मलाशय में लाल मिर्च डाली गई और उसे बिजली के झटके दिए गए।

पत्नी ने आरोप लगाया कि एसएसपी महज मूकदर्शक बने रहे। उन्होंने आगे कहा कि मानव इतिहास में ऐसी बर्बर यातना का कोई उदाहरण नहीं मिलता। छह दिनों तक खुर्शीद को नजरबंद रखने के दौरान किसी भी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को उनसे मिलने या उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई।

