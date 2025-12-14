1,000 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, CBI ने 4 चीनी नागरिकों को किया बेनकाब, 111 फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश

यह घोटाला 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुआ माना जा रहा है। चार चीनी हैंडलर्स ज़ौ यी, हुआन लियू, वेइजियन लियू और गुआन्हुआ वांग के निर्देशन में भारतीय सहयोगियों ने अनजान लोगों के पहचान दस्तावेज लेकर शेल कंपनियां और म्यूल खाते बनाए। जांच में संचार लिंक मिले, जो विदेश से नेटवर्क चलाने वाले चीनी मास्टरमाइंड्स की भूमिका साबित करते हैं। खास बात यह कि दो भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी एक यूपीआई आईडी अगस्त 2025 तक विदेशी लोकेशन पर सक्रिय पाई गई, जो भारत के बाहर से रीयल-टाइम नियंत्रण की पुष्टि करती है।