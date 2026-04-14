CBI ने 8 राज्यों के 77 ठिकानों पर मारे छापे, घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई

यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से जुड़ा हुआ है। शीर्ष अदालत ने 29 अप्रैल 2025 को CBI को निर्देश दिया था कि वह एनसीआर समेत अन्य क्षेत्रों में बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू करे। इसके बाद एजेंसी ने कुल 22 नए मामले दर्ज किए, जबकि पहले से दर्ज मामलों को मिलाकर यह संख्या लगातार बढ़ती गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में अतिरिक्त 6 और मामलों को दर्ज करने का आदेश दिया, खासकर उन मामलों में जहां बैंकों और बिल्डरों के बीच कथित मिलीभगत सामने आई थी।