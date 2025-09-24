CBSE Datesheets 2026: सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की संभावित तारीखों का किया ऐलान, देखें पूरी डिटेंल

CBSE Datesheets 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान किया है। बोर्ड द्वारा जारी सूचना के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। कक्षा 10 की मुख्य बोर्ड परीक्षाएं 9 मार्च को और कक्षा 12 की 9 अप्रैल को समाप्त होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 10.30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1.30 बजे खत्म होगी।