CBSE Datesheets 2026: सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की संभावित तारीखों का किया ऐलान, देखें पूरी डिटेंल

CBSE Datesheets 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान किया है। बोर्ड द्वारा जारी सूचना के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। कक्षा 10 की मुख्य बोर्ड परीक्षाएं 9 मार्च को और कक्षा 12 की 9 अप्रैल को समाप्त होंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 10.30 बजे शुरू होगी और दोपहर 1.30 बजे खत्म होगी।
CBSE ने मेंस परीक्षा के साथ सेकंड बोर्ड परीक्षा की भी डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10 की सेकंड बोर्ड परीक्षा 15 मई 2026 से शुरू होगी और अंतिम परीक्षा 1 जून 2025 को आयोजित की जाएगी।
सीबीएसई के अनुसार, वर्ष 2026 में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में करीब 45 लाख छात्र शामिल होंगे। ये परीक्षाएं भारत और 26 विदेशी देशों में 204 विषयों में आयोजित की जाएंगी। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर शेड्यूल देख सकते हैं।
बोर्ड ने कहा कि संभावित डेटशीट जारी करने का निर्णय छात्रों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए संरचित अध्ययन योजना तैयार करने में सहायता करने के उद्देश्य से लिया गया है।
बता दें कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा और 12 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। वहीं सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि ये तिथि-पत्र अस्थायी हैं तथा स्कूलों द्वारा अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रस्तुत करने के बाद अंतिम संस्करण जारी किए जाएंगे।