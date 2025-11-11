दिल्ली ब्लास्ट: CCTV फुटेज में कार में काला मास्क पहने दिखा आतंकी उमर, कहीं जैश से तो नहीं जुड़े हमले के तार!

Delhi blast:दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम तेज धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। हादसे को लेकर जांच भी शुरू हो गई है। वहीं, ब्लास्ट से कुछ देर पहले का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें हुंडई i20 कार भीड़ वाले ट्रैफिक से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। CCTV फुटेज में कार के भीतर एक शख्स काला मास्क पहने बैठा हुआ दिखा। शख्स की पहचान आतंकी मोहम्मद उमर के रूप में हुई है। जांच एजेंसियां अब इस कार और मास्क पहने हुए ड्राइवर की पहचान स्थापित करने के लिए तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी हालिस करने में जुटी हुई है।