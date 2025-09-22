हिंदी को लेकर केंद्र ने तमिलनाडु सकरार को दिया स्पष्ट संदेश, शिक्षा मंत्री बोले- जिन्होंने भाषा के आधार पर समाज में…

प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु के लोग अपनी भाषा से गहरा प्रेम करते हैं, मैं स्वयं ओड़िया हूं और अपनी भाषा से प्रेम करता हूं, लेकिन अन्य भाषाओं का भी सम्मान करता हूं। जिन्होंने भाषा के आधार पर समाज में विभाजन की कोशिश की, वे असफल रहे हैं। समाज इससे आगे बढ़ चुका है।