Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार का तोहफा, कर्मचारियों के लिए तगड़े बोनस की तैयारी

Diwali Bonus Announcement: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ग्रुप ‘सी’ और नॉन-गजेटेड ग्रुप ‘बी’ कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर एडहॉक बोनस देने का ऐलान किया है।

2 min read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 10, 2025

Diwali Bonus

दिवाली बोनस का ऐलान (File Photo)

Diwali 2025: त्योहारों की धूम में डूबे इस मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ग्रुप 'सी' और नॉन-गजेटेड ग्रुप 'बी' के केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा कर दी गई है। इस बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तक होगी, जो सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी। यह फैसला दशहरा-दिवाली से ठीक पहले आया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

कैसे होगी बोनस की गणना?

मोदी सरकार की इस पहल को कर्मचारी संगठनों ने खूब सराहा है। स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद इस बोनस को मंजूरी दी। बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसमें मूल वेतन और डियरनेस अलाउंस (DA) शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का वेतन 7,000 रुपये है, तो उसे पूरे 6,908 रुपये (राउंडेड) मिलेंगे। यह बोनस न केवल केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारियों को, बल्कि अर्धसैनिक बलों (जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ) और केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र कर्मियों को भी मिलेगा।

किन्हें मिलेगा बोनस?

हालांकि यह तोहफा लाखों कर्मचारियों के लिए है, लेकिन हर कोई इसका हकदार नहीं। सरकार ने साफ शर्तें तय की हैं:

  • सेवा की अवधि: 2024-25 वित्तीय वर्ष में कम से कम 6 महीने लगातार सेवा की होनी चाहिए।
  • सक्रिय स्थिति: 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहना जरूरी। रिटायरमेंट, इस्तीफा या निधन के मामलों में केवल 6 महीने की सेवा वाले ही पात्र।
  • अनुपस्थिति सीमा: साल भर में अनधिकृत अनुपस्थिति 10 दिन से ज्यादा न हो।
  • अन्य: डेपुटेशन पर तैनात कर्मचारियों को उनकी वर्तमान संस्था से बोनस मिलेगा।

ये शर्तें पूरी न करने वाले कर्मचारी इस बोनस से वंचित रहेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे करीब 15 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

रेलवे कर्मचारियों को अलग से सुपर बोनस

इस बीच, रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी अलग है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के 11.72 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने को मंजूरी दे दी है। इसकी अधिकतम राशि 17,951 रुपये तक हो सकती है, जो दिवाली से पहले ही खातों में आ जाएगी। यह फैसला रेल मंत्रालय की उत्पादकता पर आधारित है और पिछले साल के 76 दिनों से दो दिन ज्यादा है। रेल यूनियनों ने इसे "दिवाली से पहले दिवाली" करार दिया है।

DA बढ़ोतरी के साथ डबल धमाका

बोनस के साथ-साथ सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी भी की है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 2,000-3,000 रुपये मासिक की बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर, यह डबल तोहफा त्योहारी खरीदारी को और रंगीन बना देगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

Published on:

10 Oct 2025 11:47 am

Hindi News / National News / दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार का तोहफा, कर्मचारियों के लिए तगड़े बोनस की तैयारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शाम को मिली गर्लफ्रेंड के सुसाइड की खबर, सदमे को झेल नहीं पाया युवक, डैम में कूदकर दे दी जान

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: पहले चरण की सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानिए कौन-कौन सी है हॉट सीटें

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय

पवन कल्याण के क्षेत्र में मछुआरों की कमाई पर आई आफत, पूरा मामला जानकर डिप्टी CM बोले- राजनीति छोड़ दूंगा, यदि…

South superstar Pawan Kalyan
राष्ट्रीय

एक्टर विजय की बस एक ‘हां’ का इंतजार, तमिलनाडु में बदल सकता है सियासी समीकरण, बड़ी पार्टी ने दे दिया खुला इशारा

राष्ट्रीय

दिल्ली में मुत्ताकी की मौजूदगी से तिलमिलाए पाक रक्षा मंत्री, “अफगान हमेशा भारत के…”

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.