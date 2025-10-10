दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार का तोहफा, कर्मचारियों के लिए तगड़े बोनस की तैयारी

दिवाली बोनस का ऐलान (File Photo)
Diwali 2025: त्योहारों की धूम में डूबे इस मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ग्रुप 'सी' और नॉन-गजेटेड ग्रुप 'बी' के केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा कर दी गई है। इस बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तक होगी, जो सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी। यह फैसला दशहरा-दिवाली से ठीक पहले आया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
मोदी सरकार की इस पहल को कर्मचारी संगठनों ने खूब सराहा है। स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद इस बोनस को मंजूरी दी। बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसमें मूल वेतन और डियरनेस अलाउंस (DA) शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का वेतन 7,000 रुपये है, तो उसे पूरे 6,908 रुपये (राउंडेड) मिलेंगे। यह बोनस न केवल केंद्रीय मंत्रालयों के कर्मचारियों को, बल्कि अर्धसैनिक बलों (जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ) और केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र कर्मियों को भी मिलेगा।
हालांकि यह तोहफा लाखों कर्मचारियों के लिए है, लेकिन हर कोई इसका हकदार नहीं। सरकार ने साफ शर्तें तय की हैं:
ये शर्तें पूरी न करने वाले कर्मचारी इस बोनस से वंचित रहेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे करीब 15 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
इस बीच, रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी अलग है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे के 11.72 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने को मंजूरी दे दी है। इसकी अधिकतम राशि 17,951 रुपये तक हो सकती है, जो दिवाली से पहले ही खातों में आ जाएगी। यह फैसला रेल मंत्रालय की उत्पादकता पर आधारित है और पिछले साल के 76 दिनों से दो दिन ज्यादा है। रेल यूनियनों ने इसे "दिवाली से पहले दिवाली" करार दिया है।
बोनस के साथ-साथ सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 3% की बढ़ोतरी भी की है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 2,000-3,000 रुपये मासिक की बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर, यह डबल तोहफा त्योहारी खरीदारी को और रंगीन बना देगा।
