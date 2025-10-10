दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार का तोहफा, कर्मचारियों के लिए तगड़े बोनस की तैयारी

Diwali 2025: त्योहारों की धूम में डूबे इस मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ग्रुप 'सी' और नॉन-गजेटेड ग्रुप 'बी' के केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा कर दी गई है। इस बोनस की अधिकतम राशि 6,908 रुपये तक होगी, जो सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी। यह फैसला दशहरा-दिवाली से ठीक पहले आया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।