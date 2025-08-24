सरकार का बड़ा तोहफा! इन कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन को लेकर गुड न्यूज

सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारी सीजन में आर्थिक तंगी से बचाने के लिए लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अग्रिम भुगतान माना जाएगा, जिसे अगस्त/सितंबर 2025 के अंतिम निपटान में समायोजित किया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया, वितरित वेतन, मजदूरी और पेंशन को अग्रिम भुगतान माना जाएगा, जो पूरे महीने के वेतन/पेंशन के निर्धारण के बाद समायोजन के अधीन होगा। यह कदम कर्मचारियों को त्योहारों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराएगा।