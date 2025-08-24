सरकार का बड़ा तोहफा! इन कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन को लेकर गुड न्यूज

Central Government Employees Salary: केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी और ओणम के त्योहारी सीजन को देखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने महाराष्ट्र और केरल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अगस्त 2025 का वेतन और पेंशन अग्रिम देने की मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपने परिवारों के साथ त्योहारों का आनंद ले सकें।
वित्त मंत्रालय के 21 और 22 अगस्त 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, महाराष्ट्र में रक्षा, डाक, और दूरसंचार विभागों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगस्त का वेतन 26 अगस्त 2025 (मंगलवार) को मिलेगा। यह भुगतान 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी से पहले उनके बैंक खातों में जमा हो जाएगा। वहीं, केरल में ओणम (4-5 सितंबर 2025) के लिए वेतन और पेंशन का भुगतान 25 अगस्त 2025 (सोमवार) को किया जाएगा। इसमें औद्योगिक कर्मचारी भी शामिल हैं।
सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को त्योहारी सीजन में आर्थिक तंगी से बचाने के लिए लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अग्रिम भुगतान माना जाएगा, जिसे अगस्त/सितंबर 2025 के अंतिम निपटान में समायोजित किया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया, वितरित वेतन, मजदूरी और पेंशन को अग्रिम भुगतान माना जाएगा, जो पूरे महीने के वेतन/पेंशन के निर्धारण के बाद समायोजन के अधीन होगा। यह कदम कर्मचारियों को त्योहारों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराएगा।
वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अनुरोध किया है कि वह केरल और महाराष्ट्र में बैंकों की शाखाओं को बिना किसी देरी के अग्रिम भुगतान लागू करने का निर्देश दे। यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर धनराशि मिले। मंत्रालय ने बैंकों से इस प्रक्रिया को सुचारु और त्वरित बनाने को कहा है।
इस फैसले से महाराष्ट्र और केरल के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह है। गणेश चतुर्थी और ओणम जैसे बड़े त्योहारों से पहले यह अग्रिम भुगतान उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, जिससे वे उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मना सकेंगे।