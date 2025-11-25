केंद्र सरकार ने व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को दिए अहम निर्देश, नई बाइकों में दिखेगा बड़ा बदलाव

सूत्रों के अनुसार बैठक में वाहन निर्माताओं से दुपहिया वाहनों पर लेग गार्ड अनिवार्य करने पर भी चर्चा की गई। यह सुविधा दुपहिया चालक के निचले अंगों की चोटों की गंभीरता को कम कर सकती है, जो मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में सबसे आम हैं। आधुनिक दोपहिया वाहनों में आम तौर पर लेग गार्ड नहीं होते हैं।