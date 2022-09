देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणि, केके वेणुगोपाल की लेंगे जगह

New Attorney General for India: भारत सरकार ने बुधवार को तीन साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि की नियुक्ति की घोषणा की।

केंद्र सरकार के वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणि को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। वो मौजूदा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार के अगले अटॉर्नी जनरल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसके बाद केंद्र ने नई नियुक्ति। वेंकटरमणी की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए है।

Centre Appoints Senior Advocate R Venkataramani As Next Attorney General For India