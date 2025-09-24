CDS जनरल अनिल चौहान का बढ़ा कार्यकाल, ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका

CDS General Anil Chauhan: केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इस विस्तार को मंजूरी दे दी है। जनरल चौहान 28 सितंबर 2022 को देश के दूसरे CDS के रूप में नियुक्त हुए थे और वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं।
रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 24 सितंबर 2025 को जनरल अनिल चौहान की CDS के रूप में सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। वह 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। यह निर्णय उनकी रणनीतिक विशेषज्ञता और नेतृत्व को देखते हुए लिया गया है।
जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना में अपने 40 वर्षों के करियर में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का नेतृत्व किया। विशेष रूप से, ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका को निर्णायक माना जाता है। यह ऑपरेशन जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रहा। उनकी रणनीतिक दृष्टि ने सेना के तीनों अंगों—थल, नौसेना और वायुसेना—के बीच समन्वय को बढ़ाया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ताकत मिली।
1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान का करियर शानदार रहा है। वह गोरखा राइफल्स से ताल्लुक रखते हैं और कई महत्वपूर्ण कमांड व स्टाफ नियुक्तियों पर काम कर चुके हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। उनकी नेतृत्व क्षमता और संकटकाल में निर्णय लेने की योग्यता ने उन्हें सेना में एक आदर्श अधिकारी बनाया।
जनरल अनिल चौहान, जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे CDS हैं। CDS का पद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, रक्षा सुधारों और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। जनरल चौहान ने थिएटर कमांड सिस्टम को लागू करने और स्वदेशी रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया है।