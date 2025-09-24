CDS जनरल अनिल चौहान का बढ़ा कार्यकाल, ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका

1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान का करियर शानदार रहा है। वह गोरखा राइफल्स से ताल्लुक रखते हैं और कई महत्वपूर्ण कमांड व स्टाफ नियुक्तियों पर काम कर चुके हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। उनकी नेतृत्व क्षमता और संकटकाल में निर्णय लेने की योग्यता ने उन्हें सेना में एक आदर्श अधिकारी बनाया।