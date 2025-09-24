यौन उत्पीड़न केस में चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस, 17 छात्राओं को बनाया था निशाना

कॉलेज प्रशासन ने चैतन्यानंद पर अवैध, अनुचित और हानिकारक गतिविधियों का आरोप लगाया है। छात्राओं ने बताया कि आरोपी ने उन्हें व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजे, गाली-गलौज की और अनचाही शारीरिक स्पर्श किया। छात्राओं का दावा है कि महिला फैकल्टी और प्रशासकों ने आरोपी के दबाव में उन्हें मजबूर किया। 4 अगस्त को कॉलेज प्रशासक ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए। इनमें से 17 ने उत्पीड़न की शिकायत की। इसके अलावा, 25 अगस्त को धोखाधड़ी और जालसाजी का अलग केस दर्ज हुआ। कॉलेज के बेसमेंट से जब्त एक कार पर जाली डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी थी, जो आरोपी से जुड़ी पाई गई। कॉलेज प्रबंधन ने कहा, इसके परिणामस्वरूप संस्थान ने उसके साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं और संबंधित अधिकारियों के पास अवैध कार्यों की शिकायत दर्ज कराई है।