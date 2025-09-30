एयरहोस्टेस के साथ… फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा था चैतन्यानंद, जब पुलिस ने खोला लॉक तो मिला यह

चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है (photo - ANI)
राजधानी दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व हेड स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और लगातार झूठ बोल रहा है। चैतन्यानंद के पास से पुलिस को आईपैड और तीन फोन बरामद हुए। इनमें से एक फोन में छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसके जरिए वह छात्राओं पर नजर रखता था।
पूछताछ में जब उससे फोन का पासवर्ड मांगा गया तो उसने कहा कि वह अपने फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड भूल गया है। हालांकि जब पुलिस ने फोन का लोक खोला तो वे हैरान रह गए। पुलिस को उसके मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं। चैट्स में यह सबूत मिला है कि चैतन्यानंद लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश करता था और उन्हें प्रलोभन भी देता था। साथ ही उसने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा कर भी फोन में रखी है। इसके अलावा कई लड़कियों की डीपी की स्क्रीनशॉट्स और गंदी चैट भी उसके फोन में मिली है।
पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी। जांच के दौरान बरामद वॉट्सएप मैसेज में सामने आया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को "बेबी", "आई लव यू", "आई अडोर यू" जैसे मैसेज भेजता था। इसके साथ ही उनके बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था।
बता दें चैतन्यानंद सरस्वती को जब से पुलिस ने पकड़ा है, तब से वह अजीब व्यवहार कर रहा है। चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है ऐसे में उसको वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तब वह इंस्टीट्यूट का प्रमुख था। उसे 9 अगस्त को पद से निष्कासित किया गया था। तब से वह फरार था। दिल्ली पुलिस ने रविवार को चैतन्यानंद को आगरा के एक होटल 'फर्स्ट ताजगंज' से गिरफ्तार किया था। इस दौरान बाबा के पास से तीन फोन और एक आईपैड बरामद किया गया था। अब धीरे-धीरे बाबा के राजों का पर्दाफाश हो रहा है।
