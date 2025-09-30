Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एयरहोस्टेस के साथ… फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा था चैतन्यानंद, जब पुलिस ने खोला लॉक तो मिला यह

राजधानी दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व हेड स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और लगातार झूठ बोल रहा है। चैतन्यानंद के [&hellip;]

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 30, 2025

चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है (photo - ANI)

राजधानी दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व हेड स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप है। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और लगातार झूठ बोल रहा है। चैतन्यानंद के पास से पुलिस को आईपैड और तीन फोन बरामद हुए। इनमें से एक फोन में छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसके जरिए वह छात्राओं पर नजर रखता था।

पासवर्ड भूलने का नाटक कर रहा था चैतन्यानंद

पूछताछ में जब उससे फोन का पासवर्ड मांगा गया तो उसने कहा कि वह अपने फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड भूल गया है। हालांकि जब पुलिस ने फोन का लोक खोला तो वे हैरान रह गए। पुलिस को उसके मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं। चैट्स में यह सबूत मिला है कि चैतन्यानंद लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश करता था और उन्हें प्रलोभन भी देता था। साथ ही उसने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा कर भी फोन में रखी है। इसके अलावा कई लड़कियों की डीपी की स्क्रीनशॉट्स और गंदी चैट भी उसके फोन में मिली है।

छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजता था

पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी। जांच के दौरान बरामद वॉट्सएप मैसेज में सामने आया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को "बेबी", "आई लव यू", "आई अडोर यू" जैसे मैसेज भेजता था। इसके साथ ही उनके बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था।

अजीब व्यवहार कर रहा है चैतन्यानंद

बता दें चैतन्यानंद सरस्वती को जब से पुलिस ने पकड़ा है, तब से वह अजीब व्यवहार कर रहा है। चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है ऐसे में उसको वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तब वह इंस्टीट्यूट का प्रमुख था। उसे 9 अगस्त को पद से निष्कासित किया गया था। तब से वह फरार था। दिल्ली पुलिस ने रविवार को चैतन्यानंद को आगरा के एक होटल 'फर्स्ट ताजगंज' से गिरफ्तार किया था। इस दौरान बाबा के पास से तीन फोन और एक आईपैड बरामद किया गया था। अब धीरे-धीरे बाबा के राजों का पर्दाफाश हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Sept 2025 11:48 am

Hindi News / National News / एयरहोस्टेस के साथ… फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा था चैतन्यानंद, जब पुलिस ने खोला लॉक तो मिला यह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भगत सिंह के जन्म दिन के मौके पर उनके पुश्तैनी गांव पहुंचे पंजाब सीएम, कहा- वह हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे

Punjab CM visits Bhagat Singh's ancestral village
राष्ट्रीय

आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, संघ के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी

PM Modi
राष्ट्रीय

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली बम की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

Indigo flight
राष्ट्रीय

करूर भगदड़ पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार

Felix Gerald
राष्ट्रीय

TVK Karur stampede: करूर भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई, विजय की पार्टी के एक और प्रमुख नेता गिरफ्तार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.