एयरहोस्टेस के साथ… फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा था चैतन्यानंद, जब पुलिस ने खोला लॉक तो मिला यह

बता दें चैतन्यानंद सरस्वती को जब से पुलिस ने पकड़ा है, तब से वह अजीब व्यवहार कर रहा है। चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है ऐसे में उसको वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तब वह इंस्टीट्यूट का प्रमुख था। उसे 9 अगस्त को पद से निष्कासित किया गया था। तब से वह फरार था। दिल्ली पुलिस ने रविवार को चैतन्यानंद को आगरा के एक होटल 'फर्स्ट ताजगंज' से गिरफ्तार किया था। इस दौरान बाबा के पास से तीन फोन और एक आईपैड बरामद किया गया था। अब धीरे-धीरे बाबा के राजों का पर्दाफाश हो रहा है।