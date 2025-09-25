‘बेबी आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो’… 21 साल की छात्रा ने सुनाई आपबीती, जानें कैसे दो ईमल ने किया चैतन्यानंद का पर्दाफाश

चैतन्यानंद पर मामला दर्ज होने पर उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया था, लेकिन पुलिस के मजबूत जवाब दाखिल करने पर उसने अर्जी वापस ले ली। साथ ही कर्नाटक के श्रींगेरी स्थित शंकराचार्य पीठ से जुड़े जिस दिल्ली के आश्रम में चैतन्यानंद निदेशक था उसने भी अब उसे पद से हटा दिया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही चैतन्यानंद फरार चल रहा है और उसे पकड़ने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। उसे आखिरी बार आगरा में देखा गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए वह बार बार लोकेशन बदल रहा है। आध्यात्मिक गुरु का भेष बना कर अपनी हैवानियत को पूरे करने वाले चैतन्यानंद के इन कर्मों का सामने आना न सिर्फ कानूनी रूप से गलत है बल्कि सामाजिक पहलू से भी शर्मनाक है।