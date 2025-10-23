Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शहाबुद्दीन के जुल्म को याद कर डबडबा गई चंदा बाबू के बेटे की आंखें, जानिए खौफ की कहानी

राजद के दिवंगत सांसद व बाहुबली शहाबुद्दीन की खौफनाक दास्तान सुनाते हुए चंदा बाबू के बेटे मोनू की आंखें डबडबा जाती हैं। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया।

4 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 23, 2025

monu

शहाबुद्दीन के आतंक के पीड़ित चंदाबाबू के बेटे मोनू (फोटो-IANS)

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दिवंगत नेता शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले चंदा बाबू (Chandababu) के बेटे मोनू अपने पिता को याद करते हुए रुंआसे हो जाते हैं। मोनू ने कहा कि मेरे पिता ने बाहुबली शहाबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बहुत भारी कीमत चुकाई।

शहाबुद्दीन के खिलाफ मेरे पिता ने खोला था मोर्चा

मोनू ने कहा, 'मेरे पिता ने जैसे ही शहाबुद्दीन के खिलाफ मोर्चा खोला और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया, उसके बाद जो कुछ हुआ, वह कोई पुरानी दुश्मनी का मामला नहीं था, बल्कि यह बदले की भावना से जुड़ा था। मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे मीडिया और पिताजी के जरिए ही पता चला कि उन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ कैसे मोर्चा खोला था। उस समय हम बहुत छोटे थे।'

'शहाबुद्दीन ने तो मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ दिया'

मोनू ने कहा कि शहाबुद्दीन ने तो मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। अब मेरे परिवार में बच ही कौन गया है? मेरे बड़े भाई के नहीं रहने के बाद परिवार की छत उजड़ गई। हम लोगों में खौफ का आलम कुछ ऐसा था कि हम सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। किसी का कुछ पता नहीं था कि कौन कहां पर है। पिताजी कहां पर हैं? माताजी कहां पर हैं? किसी का कोई अता पता नहीं था। एक साल के बाद मेरी मुलाकात पिताजी से हुई थी। इसके बाद उन्होंने मुझे मेरी मां से मिलवाया। इस तरह से हम सभी लोग परिवार से मिले।

इसके अलावा, जब मोनू से पूछा गया कि क्या आपको भी कभी इस मामले में धमकाया गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी तक नहीं धमकाया गया है। हां, एक-दो बार मेरे पिताजी को फोन आया था। उन्हें धमकाने की कोशिश की गई थी। धमकाने वाले अक्सर मेरे पिताजी से कहते हैं कि तुम केस वापस ले लो। जवाब में मेरे पिताजी कहते हैं कि अब यह सरकारी मामला बन चुका है। ऐसी स्थिति में मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा।

मेरे पिताजी को पैसे का ऑफर भी दिया

मोनू ने कहा कि मेरे पिताजी को पैसे का भी ऑफर दिया गया। कहा गया था कि आप पैसे ले लो और यह केस वापस ले लो। इसके बारे में पिताजी ने मीडिया को भी बताया था। मेरे पिता ने कहा कि अब इस कानूनी लड़ाई में मैं अपना सबकुछ गंवा चुका हूं। मेरे परिवार के कई लोग इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। ऐसे में अब पैसे लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब जब हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को कानूनी लड़ाई में खो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में पैसा कोई मायने नहीं रखता है।

मोनू बताते हैं कि इस पूरी कानूनी लड़ाई में जिस तरह का संघर्ष मेरे पिताजी ने किया, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मेरे दो भाइयों को पहले ही मार दिया गया। इसके बाद मेरे तीसरे नंबर के भाई को भी मार दिया गया, तो मेरे पिताजी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई थी कि वो एक तरफ जहां कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार का भी पालन-पोषण कर रहे थे।

शहाबुद्दीन ने मांगी थी रंगदारी

इस तरह की स्थिति किसी भी पिता के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इन तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद मेरे पिताजी बहुत तरह की बीमारियों का शिकार हो गए थे और मेरी मां भी लकवाग्रस्त हो गई थीं। उन दिनों मेरे बड़े भाई गोरखपुर में मोबाइल की दुकान चलाते थे, तब उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं यहां पर रहकर क्या करूंगा। मुझे भी वहीं पर आ जाना चाहिए। इसके बाद मेरे भईया सीवान आ गए। 2014 में मेरे बड़े भइया की शादी हुई। शादी के बाद मेरे भाई की भी हत्या करा दी गई।

मोनू बताते हैं कि मुझे उतने अच्छे से नहीं पता है कि आखिर इस पूरे घटना की शुरुआत कहां से होती है? लेकिन, जहां तक मुझे पता है कि शहाबुद्दीन ने मेरे पिताजी से रंगदारी मांगी थी। लेकिन, मेरे पिताजी ने देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद शहाबुद्दीन के आदमी हमारे यहां पर आए और उन्होंने धमकाते हुए कहा कि आखिर कौन इतना बड़ा हो चुका है कि जो हमें रंगदारी देने से इनकार कर रहा है।

इस बीच, शहाबुद्दीन के आदमी मेरे भाई के पास आए और उन्हें मारने पीटने लगे और कहने लगे कि यही वो आदमी है, जो रंगदारी देने से इनकार कर रहा है। चलो, इसे शहाबुद्दीन साहब के पास लेकर चलते हैं। इसके बाद मेरे बीच वाले भाई ने थाने को फोन किया, तो शहाबुद्दीन साहेब के आदमियों ने कहा कि तुम पुलिस को फोन कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम जानते हो कि हम किसके आदमी हैं? इसके बाद मेरे दोनों भाइयों को किडनेप कर लिया गया। इसके बाद मेरे दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं चला।

हम लोग को बहुत मुसीबतों का करना पड़ा सामना

मोनू ने आगे कहा कि इसके बाद मुझे यहां के लोगों ने सुझाव दिया कि यहां से चले जाओ। इसके बाद मैं अपनी नानी के घर पर चला गया। इस दौरान मेरे घर पर क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। इस घटना के दो साल बाद मेरी मुलाकात पिताजी से हुई। उन्होंने मुझे सबकुछ बताया। हमारे परिवार के सभी सदस्य आपस में बिछड़े हुए थे। कोई किसी से भी नहीं मिला था। इसके बाद हम लोग एक-दूसरे से मिले। हम लोग गांव गए। हमें बहुत तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसा किसी के साथ नहीं हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / National News / शहाबुद्दीन के जुल्म को याद कर डबडबा गई चंदा बाबू के बेटे की आंखें, जानिए खौफ की कहानी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ब्रिटिश यूट्यूबर के पटाखा स्टंट से घायल हुई भारतीय लड़की, दिया इलाज का पूरा खर्चा

राष्ट्रीय

एक दशक में भारत का वनक्षेत्र 1.91 लाख हेक्टेयर बढ़ा

Indian forest
राष्ट्रीय

पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली चौंकाने वाली जानकारी

राष्ट्रीय

‘PC में आइए थोड़ा सस्पेंस तो रहने दीजिए’ तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

ठंड की शुरुआत में ही जहरीली हुई हवा, दिल्ली-नोएडा में AQI 400 पार, लोगों पर मंडराया खतरा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.