चंडीगढ़ में नहीं बनेगी हरियाणा की विधानसभा, केंद्र सरकार ने CM सैनी को मामला आगे नहीं बढ़ाने की दी सलाह

पंजाब के पूर्व मंत्री व अजनाला के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, हरियाणा लंबे समय से चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनाने की मांग कर रहा था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही केंद्र से मांग कर चुके है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, पंजाब की जमीन पर बना है। यहां हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती है। कुलदीप धालीवाल ने कहा, मैं केंद्र के इस फैसले का स्वागत करता हूं। इस चीज पर डटकर स्टैंड लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र को चंडीगढ़ पर अपनी नीति साफ कर लेनी चाहिए कि यह पंजाब का है और यहां किसी और का क्लेम नहीं है।