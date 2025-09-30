Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

56 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन जब्त, अदीस अबाबा से आए दो भारतीय यात्री गिरफ्तार

Cocaine smuggling: चेन्नई हवाई अड्डे पर 56 करोड़ रुपये की 5.6 किलो कोकीन जब्त की गई, दो भारतीय तस्कर गिरफ्तार। यह कोकीन इथियोपिया से दिल्ली ले जाई जा रही थी।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Sep 30, 2025

Cocaine smuggling

चेन्नई हवाई अड्डे पर करोड़ों रुपये की कोकीन जब्त।

Cocaine smuggling: चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने मिल कर एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। अधिकारियों ने 5.618 किलोग्राम कोकीन जब्त (Cocaine smuggling) की, जिसकी कीमत लगभग 56 करोड़ रुपये है। यह कोकीन इथोपिया के अदीस अबाबा से लाई गई थी और इसे दिल्ली भेजा जाना था। इस मामले में दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के बैग की जाँच के दौरान अधिकारियों को चॉकलेट के पैकेट्स में छिपाई गई कोकीन मिली। ये तस्कर चॉकलेट की आड़ में कोकीन (Drug trafficking India) के कैप्सूल ले जा रहे थे। कस्टम्स के संयुक्त आयुक्त के. सदीश कुमार ने बताया कि जब्त की गई कोकीन (Chennai airport drug bust) की मात्रा 5.618 किलोग्राम थी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उत्तराखंड के बागेश्वर निवासी 25 वर्षीय हिमांशु शाह और हिमाचल प्रदेश के चंबा निवासी 26 वर्षीय साहिल अत्री के रूप में हुई है।

अंतरराष्ट्रीय तस्करी का नेटवर्क

एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक पी. अरविंदन ने बताया कि यह कोकीन अदीस अबाबा से लाई गई थी और इसका अंतिम गंतव्य दिल्ली था। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये दोनों तस्कर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का हिस्सा हैं। इस गिरोह के तार मुंबई और दिल्ली से भी जुड़े हैं। जांच को आगे बढ़ाते हुए, एनसीबी ने मुंबई में अपने अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद वहां दो और संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब चेन्नई हवाई अड्डे पर इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन पकड़ी गई हो। इससे पहले 23 अगस्त को एनसीबी और कस्टम्स ने एक संयुक्त अभियान में एक नाइजीरियाई यात्री से 2 किलोग्राम कोकीन जब्त की थी, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपये थी। इन लगातार कार्रवाइयों से साफ है कि चेन्नई हवाई अड्डा ड्रग तस्करों के लिए एक बड़ा रास्ता बन गया है, जिस पर अब अधिकारी कड़ी नजर रख रहे हैं।

ड्रग तस्करी पर सख्ती

चेन्नई हवाई अड्डे पर हो रही इन कार्रवाइयों से ड्रग तस्करी के खिलाफ भारत की सख्त नीति का पता चलता है। एनसीबी और कस्टम्स की टीमें मिलकर ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी के पीछे और कौन-कौन शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी ताकि ड्रग तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके।

भारत की लड़ाई और मजबूत हुई

बहरहाल चेन्नई हवाई अड्डे पर 56 करोड़ रुपये की कोकीन की जब्त करने और दो तस्करों की गिरफ्तारी से ड्रग तस्करी के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत हुई है। यह कार्रवाई न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में भी अहम साबित हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime news

crimenews

Updated on:

30 Sept 2025 02:40 pm

Published on:

30 Sept 2025 02:39 pm

Hindi News / National News / 56 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन जब्त, अदीस अबाबा से आए दो भारतीय यात्री गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चिराग पासवान ने एक तीर से साधे दो निशाने, केजरीवाल से की प्रशांत किशोर की तुलना

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

BJP President Election: क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए ये दो बड़े चेहरे? जानें किन नामों पर दांव खेल सकती है बीजेपी

राष्ट्रीय

‘कौन अपने ही लोगों पर गोली चलाता है? बलि का बकरा बनाने के लिए…’, पति की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी?

राष्ट्रीय

हिमाचल के स्कूल प्रिंसपल ने चेक पर 7,616 रुपये लिखा ऐसे, अब उड़ रहा है मजाक, एक ने पूछा- पेन की ऑटोकरेक्ट सिस्टम में…

Himachal School Principal Cheque Error
राष्ट्रीय

34 साल से भारत में रह रहा था बांग्लादेशी शख्स, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा, जानें क्या-क्या चीजें हुईं बरामद?

Bihar crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.