56 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन जब्त, अदीस अबाबा से आए दो भारतीय यात्री गिरफ्तार

चेन्नई हवाई अड्डे पर करोड़ों रुपये की कोकीन जब्त।
Cocaine smuggling: चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने मिल कर एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। अधिकारियों ने 5.618 किलोग्राम कोकीन जब्त (Cocaine smuggling) की, जिसकी कीमत लगभग 56 करोड़ रुपये है। यह कोकीन इथोपिया के अदीस अबाबा से लाई गई थी और इसे दिल्ली भेजा जाना था। इस मामले में दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के बैग की जाँच के दौरान अधिकारियों को चॉकलेट के पैकेट्स में छिपाई गई कोकीन मिली। ये तस्कर चॉकलेट की आड़ में कोकीन (Drug trafficking India) के कैप्सूल ले जा रहे थे। कस्टम्स के संयुक्त आयुक्त के. सदीश कुमार ने बताया कि जब्त की गई कोकीन (Chennai airport drug bust) की मात्रा 5.618 किलोग्राम थी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उत्तराखंड के बागेश्वर निवासी 25 वर्षीय हिमांशु शाह और हिमाचल प्रदेश के चंबा निवासी 26 वर्षीय साहिल अत्री के रूप में हुई है।
एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक पी. अरविंदन ने बताया कि यह कोकीन अदीस अबाबा से लाई गई थी और इसका अंतिम गंतव्य दिल्ली था। शुरुआती जांच से पता चला है कि ये दोनों तस्कर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का हिस्सा हैं। इस गिरोह के तार मुंबई और दिल्ली से भी जुड़े हैं। जांच को आगे बढ़ाते हुए, एनसीबी ने मुंबई में अपने अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद वहां दो और संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है।
यह पहली बार नहीं है जब चेन्नई हवाई अड्डे पर इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन पकड़ी गई हो। इससे पहले 23 अगस्त को एनसीबी और कस्टम्स ने एक संयुक्त अभियान में एक नाइजीरियाई यात्री से 2 किलोग्राम कोकीन जब्त की थी, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपये थी। इन लगातार कार्रवाइयों से साफ है कि चेन्नई हवाई अड्डा ड्रग तस्करों के लिए एक बड़ा रास्ता बन गया है, जिस पर अब अधिकारी कड़ी नजर रख रहे हैं।
चेन्नई हवाई अड्डे पर हो रही इन कार्रवाइयों से ड्रग तस्करी के खिलाफ भारत की सख्त नीति का पता चलता है। एनसीबी और कस्टम्स की टीमें मिलकर ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी के पीछे और कौन-कौन शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी ताकि ड्रग तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके।
बहरहाल चेन्नई हवाई अड्डे पर 56 करोड़ रुपये की कोकीन की जब्त करने और दो तस्करों की गिरफ्तारी से ड्रग तस्करी के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत हुई है। यह कार्रवाई न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में भी अहम साबित हो सकती है।
