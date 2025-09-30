56 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन जब्त, अदीस अबाबा से आए दो भारतीय यात्री गिरफ्तार

Cocaine smuggling: चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने मिल कर एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। अधिकारियों ने 5.618 किलोग्राम कोकीन जब्त (Cocaine smuggling) की, जिसकी कीमत लगभग 56 करोड़ रुपये है। यह कोकीन इथोपिया के अदीस अबाबा से लाई गई थी और इसे दिल्ली भेजा जाना था। इस मामले में दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के बैग की जाँच के दौरान अधिकारियों को चॉकलेट के पैकेट्स में छिपाई गई कोकीन मिली। ये तस्कर चॉकलेट की आड़ में कोकीन (Drug trafficking India) के कैप्सूल ले जा रहे थे। कस्टम्स के संयुक्त आयुक्त के. सदीश कुमार ने बताया कि जब्त की गई कोकीन (Chennai airport drug bust) की मात्रा 5.618 किलोग्राम थी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उत्तराखंड के बागेश्वर निवासी 25 वर्षीय हिमांशु शाह और हिमाचल प्रदेश के चंबा निवासी 26 वर्षीय साहिल अत्री के रूप में हुई है।