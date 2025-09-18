पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस दौरान गिरफ्तार किए गए छह तस्करों के खिलाफ छहराटा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ड्रग्स तस्करी के इस पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन और अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इस नेटवर्क का मुख्य सरगना जंडियाला गुरु का कुख्यात गैंगस्टर हरप्रीत उर्फ हैप्पी जट्ट था। शुरुआती जांच से यह भी सामने आया है कि हैप्पी जट्ट पाकिस्तान स्थित तस्करों के साथ सीधे संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चलाता था।