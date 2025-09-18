Patrika LogoSwitch to English

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और नेटवर्क के 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 18, 2025

Punjab Police busts Pakistan-linked drug smuggling network
पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया (प्रतिकात्मक तस्वीर)

पंजाब को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े ड्रग्स तस्करी के एक नेटवर्क के छह तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 9 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ऑपरेशन में दो अंतरराज्यीय नशा तस्करी गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है। यह कार्रवाई क्रॉस बॉर्डर नार्को टेरर नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।

गिरफ्तार आरोपियों से चल रही पूछताछ

इस दौरान गिरफ्तार किए गए छह तस्करों के खिलाफ छहराटा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ड्रग्स तस्करी के इस पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन और अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि इस नेटवर्क का मुख्य सरगना जंडियाला गुरु का कुख्यात गैंगस्टर हरप्रीत उर्फ हैप्पी जट्ट था। शुरुआती जांच से यह भी सामने आया है कि हैप्पी जट्ट पाकिस्तान स्थित तस्करों के साथ सीधे संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चलाता था।

आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे ऐसे ऑपरेशन

छह तस्करों की गिरफ्तारी पर बयान देते हुए पंजाब पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है। पंजाब के युवाओं को नशे से बचाने के लिए ड्रग माफिया और तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में अमृतसर के छहराटा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों, सप्लाई चेन और क्रॉस बॉर्डर लिंक का पता लगाने में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ऑपरेशन और तेजी से जारी रहेंगे।

18 Sept 2025 06:45 pm

Hindi News / National News / पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

