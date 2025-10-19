दिवाली और छठ पूजा में घर जाने के लिए नहीं मिल रहा ट्रेन टिकट, तो आजमाएं रेलवे का ये आसान तरीका

रेलवे यात्री ट्रेन का इंतजार करते हुए (फोटो- सेंट्रल रेलवे)
Chhath Puja 2025 Train Ticket: दिल्ली और छठ के सजीन में लोग ट्रेन टिकटों के लिए संघर्ष करते हैं। इस समय कई हफ्ते पहले ही ट्रेनें फुल हो जाती है। दरअसल, हर कोई अपने परिवार के साथ दिवाली और छठ का त्योहार मनाना चाहता है। इसलिए वे पहले ही टिकट बुक कर देते है। ऐसे मे कई यात्रियों को कन्फर्म टिकट के लिए परेशान होना पड़ता है। इसके लिए भारतीय रेलवे की एक योजना है, जिसके माध्यम से आपको कन्फर्म टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और परिवार के साथ दिवाली और छठ पूजा मना सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय रेलवे की उस योजना के बारे में…
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने 'विकल्प स्कीम' (Vikalp Scheme) शुरू की है, जो कि यात्रियों को वेटिंग लिस्ट टिकटों की समस्या से निजात दिलाने का एक स्मार्ट समाधान है।
विकल्प स्कीम के तहत, यदि आपकी मूल ट्रेन में टिकट वेटिंग लिस्ट पर है, तो IRCTC सिस्टम स्वचालित रूप से आपको उसी रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों में कन्फर्म बर्थ या सीट आवंटित कर सकता है। यह सुविधा सभी प्रकार की ट्रेनों पर लागू होती है। यह स्कीम केवल IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक की गई टिकटों पर लागू होती है।
सबसे पहले आपको IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद कहां से जा रहे हैं और कहां तक जाना है, उस स्थान को भरें। फिर क्लास भरें। उपलब्धता चेक करने पर यदि वेटिंग दिखे, तो 'विकल्प स्कीम' ऑप्शन चुनें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अल्टरनेट ट्रेनों की लिस्ट दिखेगी। उन्हें चुनें और पेमेंट पूरा करें। यदि बुकिंग बाद में करनी हो, तो 'मॉडिफाई विकल्प' से पहले भी जोड़ सकते हैं। चार्ट तैयार होने के बाद PNR जरूर चेक करें।
