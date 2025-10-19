दिवाली और छठ पूजा में घर जाने के लिए नहीं मिल रहा ट्रेन टिकट, तो आजमाएं रेलवे का ये आसान तरीका

Chhath Puja 2025 Train Ticket: दिल्ली और छठ के सजीन में लोग ट्रेन टिकटों के लिए संघर्ष करते हैं। इस समय कई हफ्ते पहले ही ट्रेनें फुल हो जाती है। दरअसल, हर कोई अपने परिवार के साथ दिवाली और छठ का त्योहार मनाना चाहता है। इसलिए वे पहले ही टिकट बुक कर देते है। ऐसे मे कई यात्रियों को कन्फर्म टिकट के लिए परेशान होना पड़ता है। इसके लिए भारतीय रेलवे की एक योजना है, जिसके माध्यम से आपको कन्फर्म टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और परिवार के साथ दिवाली और छठ पूजा मना सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय रेलवे की उस योजना के बारे में…