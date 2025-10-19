Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिवाली और छठ पूजा में घर जाने के लिए नहीं मिल रहा ट्रेन टिकट, तो आजमाएं रेलवे का ये आसान तरीका

Train Ticket of Diwali and Chhath Puja: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने 'विकल्प स्कीम' (Vikalp Scheme) शुरू की है, जो कि यात्रियों को वेटिंग लिस्ट टिकटों की समस्या से निजात दिलाने का एक स्मार्ट समाधान है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

आशिब खान

Oct 19, 2025

रेलवे यात्री ट्रेन का इंतजार करते हुए (फोटो- सेंट्रल रेलवे)

रेलवे यात्री ट्रेन का इंतजार करते हुए (फोटो- सेंट्रल रेलवे)

Chhath Puja 2025 Train Ticket: दिल्ली और छठ के सजीन में लोग ट्रेन टिकटों के लिए संघर्ष करते हैं। इस समय कई हफ्ते पहले ही ट्रेनें फुल हो जाती है। दरअसल, हर कोई अपने परिवार के साथ दिवाली और छठ का त्योहार मनाना चाहता है। इसलिए वे पहले ही टिकट बुक कर देते है। ऐसे मे कई यात्रियों को कन्फर्म टिकट के लिए परेशान होना पड़ता है। इसके लिए भारतीय रेलवे की एक योजना है, जिसके माध्यम से आपको कन्फर्म टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और परिवार के साथ दिवाली और छठ पूजा मना सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय रेलवे की उस योजना के बारे में…

रेलवे की Vikalp स्कीम

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने 'विकल्प स्कीम' (Vikalp Scheme) शुरू की है, जो कि यात्रियों को वेटिंग लिस्ट टिकटों की समस्या से निजात दिलाने का एक स्मार्ट समाधान है।

क्या है Vikalp Scheme

विकल्प स्कीम के तहत, यदि आपकी मूल ट्रेन में टिकट वेटिंग लिस्ट पर है, तो IRCTC सिस्टम स्वचालित रूप से आपको उसी रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों में कन्फर्म बर्थ या सीट आवंटित कर सकता है। यह सुविधा सभी प्रकार की ट्रेनों पर लागू होती है। यह स्कीम केवल IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुक की गई टिकटों पर लागू होती है।

विकल्प स्कीम का उपयोग कैसे करें?

सबसे पहले आपको IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद कहां से जा रहे हैं और कहां तक जाना है, उस स्थान को भरें। फिर क्लास भरें। उपलब्धता चेक करने पर यदि वेटिंग दिखे, तो 'विकल्प स्कीम' ऑप्शन चुनें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अल्टरनेट ट्रेनों की लिस्ट दिखेगी। उन्हें चुनें और पेमेंट पूरा करें। यदि बुकिंग बाद में करनी हो, तो 'मॉडिफाई विकल्प' से पहले भी जोड़ सकते हैं। चार्ट तैयार होने के बाद PNR जरूर चेक करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

indian railway

special train

Updated on:

19 Oct 2025 04:12 pm

Published on:

19 Oct 2025 03:50 pm

Hindi News / National News / दिवाली और छठ पूजा में घर जाने के लिए नहीं मिल रहा ट्रेन टिकट, तो आजमाएं रेलवे का ये आसान तरीका

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गोल्ड तस्करी का भंडाफोड़, 1 करोड़ से ज्यादा का विदेशी सोना जब्त, दो एयरपोर्ट कर्मचारी गिरफ्तार

राष्ट्रीय

Bihar Election: बिहार में शुरु होगा पीएम मोदी की रैलियों का दौर, समस्तीपुर में पहली रैली का हुआ ऐलान

PM Modi
राष्ट्रीय

Bihar Chunav: ‘मास्क तब उतारूंगी जब…’, बिहार चुनाव में पुष्पम प्रिया की चर्चा फिर जोरों पर, जानें कौन हैं?

राष्ट्रीय

शादीशुदा प्रेमिका पर प्रेमी ने किया चाकू से हमला, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि दोनों की हो गई मौत

Crime News
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, मुस्लिम बहुल सीट से उतारा हिंदू प्रत्याशी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.