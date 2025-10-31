Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Chhath Special: बिहार से इन रूटों पर चल रही 90 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट और टाइमिंग

Chhath Puja Special Trains: पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) ने छठ पूजा 2025 के समापन के बाद यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए 90 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। देखें पूरी लिस्ट

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 31, 2025

festival-special-train

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो

Chhath Puja Special Trains: पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) ने छठ पूजा 2025 के समापन के बाद यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए 90 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। ये ट्रेनें पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर, सहरसा, बरौनी, रक्सौल, सीतामढ़ी, राजगीर, धनबाद आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, एर्नाकुलम, पुरी, हावड़ा, उधना, अहमदाबाद, जोधपुर, कोटा आदि तक चलेंगी।

ट्रेन नंबररूट (प्रस्थान → गंतव्य)प्रस्थान समयआगमन समयदिनअंतिम तिथि
आनंद विहार / नई दिल्ली के लिए
02391पटना → आनंद विहार22:2018:30 (अगला दिन)शनिवार29.11.2025
04089पटना → आनंद विहार18:2014:50 (अगला दिन)रोज़30.11.2025
02251पटना → नई दिल्ली10:0023:30 (उसी दिन)मंगल, गुरु, रवि16.11.2025
02253पटना → नई दिल्ली10:0023:30 (उसी दिन)सोम, बुध, शनि17.11.2025
04093पटना → हजरत निजामुद्दीन07:4500:45 (अगला दिन)रोज़30.11.2025
02309राजेंद्र नगर → आनंद विहार23:0516:00 (अगला दिन)सोम, बुध, शुक्र14.11.2025
03257दानापुर → आनंद विहार07:3000:30 (अगला दिन)रविवार30.11.2025
04095पाटलिपुत्र → आनंद विहार00:3021:30 (उसी दिन)रोज़30.11.2025
03221राजगीर → आनंद विहार14:0013:30 (अगला दिन)सोमवार24.11.2025
04069राजगीर → आनंद विहार23:3019:00 (अगला दिन)शुक्रवार28.11.2025
03223राजगीर → हरिद्वार04:0505:15 (अगला दिन)शुक्रवार26.12.2025
04503पटना → चंडीगढ़23:0023:10 (अगला दिन)शुक्रवार28.11.2025
04601पटना → फिरोजपुर कैंट20:5023:55 (अगला दिन)गुरुवार20.11.2025
03697गया → दिल्ली14:1507:45 (अगला दिन)रवि/गुरु को छोड़कर29.11.2025
02397गया → आनंद विहार14:1507:10 (अगला दिन)रविवार30.11.2025
03639गया → दिल्ली22:0017:00 (अगला दिन)रवि, मंगल, गुरु30.11.2025
05283मुजफ्फरपुर → आनंद विहार06:3005:00 (अगला दिन)बुध, शनि29.11.2025
05219मुजफ्फरपुर → आनंद विहार13:3010:00 (अगला दिन)शनिवार29.11.2025
04009सीतामढ़ी → दिल्ली23:5523:58 (अगला दिन)शुक्रवार28.11.2025
04015सीतामढ़ी → नई दिल्ली16:3018:15 (अगला दिन)रोज़01.12.2025
04049जयनगर → आनंद विहार10:0008:40 (अगला दिन)शुक्रवार28.11.2025
04449दरभंगा → नई दिल्ली18:1523:00 (अगला दिन)रोज़01.12.2025
04453मानसी → नई दिल्ली01:1003:00 (अगला दिन)रोज़02.12.2025
04097हसनपुर रोड → नई दिल्ली15:0018:30 (अगला दिन)रोज़30.11.2025
05575सहरसा → आनंद विहार20:0000:30 (तीसरा दिन)बुधवार10.12.2025
05579पूर्णिया कोर्ट → आनंद विहार16:3000:30 (तीसरा दिन)रवि, सोम, मंगल, शुक्र15.12.2025
04313मुजफ्फरपुर → योगनगरी ऋषिकेश14:0011:15 (अगला दिन)सोम, शुक्र01.12.2025
दिल्ली और उत्तर भारत के लिए
ट्रेन नंबररूट (प्रस्थान → गंतव्य)प्रस्थान समयआगमन समयदिनअंतिम तिथि
03230पटना → पुरी08:4505:00 (अगला दिन)गुरुवार25.12.2025
08440पटना → पुरी13:3009:45 (अगला दिन)रविवार30.11.2025
02024पटना → हावड़ा05:3013:25 (उसी दिन)रविवार16.11.2025
03136पटना → सियालदह17:1506:00 (अगला दिन)रविवार16.11.2025
03044रक्सौल → हावड़ा17:4510:50 (अगला दिन)रविवार16.11.2025
03188मधुबनी → कोलकाता15:3005:15 (अगला दिन)बुधवार26.11.2025
पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए
ट्रेन नंबररूट (प्रस्थान → गंतव्य)प्रस्थान समयआगमन समयदिनअंतिम तिथि
03251दानापुर → SMVB बेंगलुरु15:0014:30 (तीसरा दिन)रवि, सोम29.12.2025
03259दानापुर → SMVB बेंगलुरु15:0014:30 (तीसरा दिन)मंगल30.12.2025
03245दानापुर → SMVB बेंगलुरु15:0014:30 (तीसरा दिन)बुध31.12.2025
03247दानापुर → SMBH बेंगलुरु15:0014:30 (तीसरा दिन)गुरु25.12.2025
03241दानापुर → SMBH बेंगलुरु15:0014:30 (तीसरा दिन)शुक्र, शनि27.12.2025
03261दानापुर → यशवंतपुर10:0021:30 (तीसरा दिन)शनिवार27.12.2025
06086पटना → एर्नाकुलम23:4510:30 (चौथा दिन)सोमवार01.12.2025
06056बरौनी → पोट्टानुर (कोयंबटूर)23:4503:45 (चौथा दिन)मंगल02.12.2025
दक्षिण भारत के लिए
ट्रेन नंबररूट (प्रस्थान → गंतव्य)प्रस्थान समयआगमन समयदिनअंतिम तिथि
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश
05559रक्सौल → उधना17:3012:35 (अगला दिन)शनिवार27.12.2025
05561रक्सौल → वटवा (अहमदाबाद)11:2020:00 (अगला दिन)मंगल30.12.2025
09046पटना → उधना13:0514:50 (अगला दिन)शनिवार27.12.2025
09428पटना → साबरमती04:4009:55 (अगला दिन)शुक्रवार28.11.2025
04832पटना → जोधपुर17:4501:00 (तीसरा दिन)02.11.2025 (केवल)-
मुंबई / पुणे / नागपुर
01144दानापुर → लोकमान्य तिलक21:3004:50 (तीसरा दिन)रोज़01.12.2025
01450दानापुर → पुणे05:0018:15 (अगला दिन)रोज़02.12.2025
09062बरौनी → बांद्रा टर्मिनस12:1506:30 (तीसरा दिन)गुरुवार27.11.2025
गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए

Hindi News / National News / Chhath Special: बिहार से इन रूटों पर चल रही 90 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट और टाइमिंग

