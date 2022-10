मुलायम सिंह यादव के निधन पर भावुक हुए नीतीश कुमार, बिहार में एक दिन का राजकीय शोक

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े के माहिर पहलवान माने जाने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। हाल ही में उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, उनके निधन की खबर को सुनकर हर कोई उन्हें श्रधांजली दे रहा हैं। उनके निधन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। अपने शोक संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बिहार सरकार ने 10 अक्टूबर को एक दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है।

