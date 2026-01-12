इस राज्य में बच्चों की हो गई मौज, इस हफ्ते लगातार पांच दिन रहेंगी स्कूल की छुट्टियां

17 जनवरी को उझावर तिरुनाल के मौके पर छुट्टी की घोषणा की गई है। यह त्योहार किसानों को सम्मानित करने और उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार चार दिनों तक मनाया जाता है और इस बार यह 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस चार दिनों के त्योहार में पहले दिन को भोगी पोंगल (14 जनवरी), दूसरे दिन को सूर्य पोंगल (15 जनवरी), तीसरे दिन को मट्टू पोंगल (16 जनवरी) और चौथे दिन को कानुम पोंगल (17 जनवरी) कहते हैं। पोंगल के चार दिनों के त्योहार के बाद 18 जनवरी को रविवार है जिसके चलते स्कूल बंद रहेंगे। ऐसे में इस बार पोंगल के मौके पर स्कूली बच्चों को लगातार पांच दिन की छुट्टी मिलने वाली है।