क्या आप भी ऑफिस से बार-बार बाथरूम ब्रेक लेते हैं? चीन में एक इंजीनियर को इस कारण नौकरी से निकाला गया

बार-बार बाथरूम जाना एक इंजीनियर को भारी पड़ा (Photo-X)
Chinese Engineer Lost Job: चीन की अदालत ने एक इंजीनियर पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने यह फैसला इंजीनियर के बार-बार बाथरूम ब्रेक लेने के मामले में सुनाया है। इंजीनियर बार-बार असामान्य रूप से लंबे समय का बाथरूम ब्रेक लेता था।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ली नाम का एक व्यक्ति जियांग्सू प्रांत की एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। कंपनी ने ली को एक ही महीने (अप्रैल से मई, 2024 के बीच) में 14 बार बाथरूम जाने के बाद बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यह बात भी सामने आई है कि ली का सबसे लंबा ब्रेक 4 घंटे का था। बता दें कि यह मामला ली के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद सामने आया था।
जानकारी के अनुसार, ली 2010 में कंपनी के साथ जुड़ा था। साथ ही उसने 2014 में अपना अनिश्चितकालीन अनुबंध (Indefinite Contract) को रिन्यू कराया था। ली को अपने काम के लिए हमेशा उपस्थित रहना होता था। साथ ही काम से जुड़े मामलों में तुरंत जवाब देना होता था। हालांकि उनके बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण कंपनी के प्रबंधकों का इस पर ध्यान गया। इसके बाद प्रबंधकों ने फोन के जरिए भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
मामला अदालत में चले जाने के बाद कंपनी ने अदालत में ली की निगरानी फुटेज पेश की थी। इस फुटेज में ली के बार-बार और लंबे समय तक बाथरूम जाने के दृश्य मौजूद थे। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, बिना अनुमति के लंबे समय का ब्रेक लेकर काम छोड़ने को अनुपस्थिति माना जाता था। हालांकि कंपनी ने उन्हें बर्खास्त करने से पहले श्रमिक संघ से भी अनुमति ली थी।
ली ने अपनी परेशानी बताते हुए अदालत के सामने पिछले साल मई और जून में पार्टनर द्वारा ऑनलाइन खरीदी गई बवासीर की दवा के सबूत पेश किए थे। साथ ही उन्होंने इस साल जनवरी में हुई सर्जरी के रिकॉर्ड भी पेश करके अपना बचाव करने की कोशिश की थी। उन्होंने लंबे ब्रेक लेने का कारण अपनी बीमारी को ही बताया था। साथ ही ली ने अवैध बर्खास्तगी के लिए 320,000 युआन के मुआवजे की मांग भी की थी।
अदालत ने ली के मामले पर फैसला सुनाया कि ली ने बाथरूम में जितना समय बिताया था, वह उनकी शारीरिक जरूरतों के हिसाब से ज्यादा था। साथ ही अदालत ने यह भी पाया कि चिकित्सा रिकॉर्ड में कई बार बाथरूम जाने के बाद की अवधि दर्ज है। हालांकि ली ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, कंपनी को अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में पहले सूचित नहीं किया था।
दो बार सुनवाई के बाद, अदालत ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की और कंपनी को ली को 30,000 युआन मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने मुआवजा देने का आदेश कंपनी में ली के योगदान और बेरोजगारी की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए दिया था।
