क्या आप भी ऑफिस से बार-बार बाथरूम ब्रेक लेते हैं? चीन में एक इंजीनियर को इस कारण नौकरी से निकाला गया

Chinese Engineer Lost Job: चीन की अदालत ने एक इंजीनियर पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने यह फैसला इंजीनियर के बार-बार बाथरूम ब्रेक लेने के मामले में सुनाया है। इंजीनियर बार-बार असामान्य रूप से लंबे समय का बाथरूम ब्रेक लेता था।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ली नाम का एक व्यक्ति जियांग्सू प्रांत की एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। कंपनी ने ली को एक ही महीने (अप्रैल से मई, 2024 के बीच) में 14 बार बाथरूम जाने के बाद बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यह बात भी सामने आई है कि ली का सबसे लंबा ब्रेक 4 घंटे का था। बता दें कि यह मामला ली के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद सामने आया था।